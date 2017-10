„Je samozřejmě zcela na nich, koho podpoří. Avšak nesmí se pak divit, že je již nelze považovat za opozici. Je teď spíš otázkou, zda je tato jejich podpora výsledkem jejich naivity, nebo něčeho jiného. Nicméně pana předsedu Bartoše za naivního nepovažuji,“ řekla Novinkám Pekarová Adamová.

Poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Ze strany Pirátů je to čistý politický obchod. Alexandra Udženija

Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija uvedla, že kdyby Piráti opravdu vybírali podle kvality a odbornosti navržených, tak by se museli přiklonit k Fialovi.

„Mazali med kolem úst voličům, jak to budou dělat jinak, a hned napoprvé skutek utek. Ze strany Pirátů je to čistý politický obchod. Piráti chtějí předsedu bezpečnostního výboru a náměstky na ministerstvech a Babiš chce svého šéfa Sněmovny,“ konstatovala Udženija.

První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija

FOTO: Pavel Karban, Právo

Do Pirátů si rýpl i bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Kučera, který však už v nové Sněmovně nezasedne.

„Piráti prý nemohou podpořit na předsedu Sněmovny pana Fialu, jelikož nehlasoval pro zveřejňování smluv státních podniků. Že naopak podpoří člověka, který je z hnutí, jehož předseda je obviněn a trestně stíhán za dotační podvody, to jaksi nevadí,“ rýpl si do Pirátů na sociální síti.

Piráti si své rozhodnutí podpořit Vondráčka odhlasovali v neděli na jednání poslaneckého klubu. Podle šéfa strany Ivana Bartoše tak strana uznává výsledky voleb, ve kterých zvítězilo ANO. Předseda ODS Fiala by měl být podle nich prvním místopředsedou Sněmovny.

Funkce může být klíčová



Post předsedy Sněmovny může být v určitých chvílích klíčový. Pokud například dolní komora vyjádří dvakrát nedůvěru nové vládě, při třetím pokusu navrhuje premiéra právě předseda Sněmovny a prezident musí podle Ústavy vyhovět. První dva návrhy náleží prezidentovi.

Radek Vondráček (ANO) působil jako místopředseda Sněmovny.

FOTO: Petr Horník, Právo

Koho podpoří například komunisté či hnutí STAN, není zatím jasné. „Nad tímto tématem jsme se ještě neradili jako poslanecký klub. Nás to čeká na klubu, který by měl být tento týden,“ sdělil Novinkám místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Starostové a nezávislí rozhodnou 7. listopadu. „Pro nás je důležité, aby ti kandidáti byli odborně zdatní, to oba splňují. Pak je to politické rozhodnutí, které souvisí s koaličním vyjednáváním. Pro mě je to těžké, jak Radek Vondráček, tak Petr Fiala jsou velmi vhodní kandidáti,“ komentoval předseda STAN Petr Gazdík.

Vondráček má hlasů dost



Podle propočtů se šéfem Sněmovny stane zřejmě Vondráček. Vyplývá to z rozložení křesel. Hnutí ANO má 78 zákonodárců, Piráti 22. Podporu ANO už také deklarovala SPD Tomia Okamury, která má rovněž 22 křesel. Nutno však podotknout, že se hlasuje v tajné volbě.

Pokud nedojde k obstrukcím, o předsedovi Sněmovny by se mělo hlasovat hned první den ustavující schůze, která má začít 20. listopadu.