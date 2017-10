Podnikatel a senátor Jiří Hlavatý (ANO), který se v nedávných volbách z 18. místa na kandidátce dostal až do Poslanecké sněmovny, nevěděl, že tím končí jeho mandát senátora. Deníku dokonce řekl, že se cítí být podveden, že to považuje... Celý článek Je to totalita. Hlavatý neznal Ústavu a zaskočilo ho, že po zvolení poslancem nemůže být senátor»