„Nesmím nic říkat, abych nebyl nekolegiální k vedení,” řekl jen v rychlosti Václav Klaus ml. Novinkám na Malostranském náměstí. Delší vyjádření k povolebnímu vyjednávání poskytnout odmítl. Nereagoval ani na předešlou SMS zprávu.

Právě o Václavu Klausovi ml. se spekuluje, že je vládní spolupráci s ANO nakloněn a že v poslaneckém klubu ODS není jediný. Spojení s ANO opatrně připustil i nově zvolený poslanec za ODS Pavel Žáček.

„Myslím si, pokud by nastal nějaký posun v ANO, pokud by byla nějaká situace, kdy by bylo možné se s nimi dohodnout, tak pravděpodobně ano," odpověděl v pondělí Žáček na otázku ČRo, zda by ODS měla jít s ANO do vlády.

Vedení spolupráci s ANO odmítá



Vedení strany to však dlouhodobě odmítá a říká, že názor poslanců je v této věci jednotný. „Večer se budeme bavit o uspořádání Sněmovny. Stanovisko poslaneckého klubu je jednomyslné,” řekl Petr Fiala na tiskové konferenci na dotaz novinářů, zda bude s hnutím ANO o spolupráci ve vládě vyjednávat.

Ve hře podle Fialy není ani podpora menšinové vlády ANO například odchodem ze sálu při hlasování o důvěře. „Náš postoj je jasný,“ řekl Fiala.

O tom, že je Klausův hlas v rámci strany zřejmě spíše ojedinělý, svědčí i skutečnost, že ačkoliv získal v parlamentních volbách největší počet preferenčních hlasů po Andreji Babišovi (celkem 22 635), nezískal žádnou funkci ve vedení poslaneckého klubu. Neobjevil se ani na tiskové konferenci po zasedání klubu.

Sám Klaus se již dříve vyjádřil, že není spokojen s tím, že strana směřuje do opozice, s výsledkem 11 procent je to ale podle něj logické. Ještě před večerním jednáním s ANO by se měla sejít výkonná rada ODS.