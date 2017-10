„Situace vznikla kvůli nekompetentnosti radních STAN, snažili jsme se s nimi dohodnout a žádali jsme jejich výměnu, ale oni to odmítli,“ odůvodnila pondělní rozpad koalice Pokorná Jermanová (ANO).

Proto se podle ní rozběhla nová jednání a jejich výsledkem je menšinová koalice ANO a ČSSD, které budou mít místa v radě, podporovat je budou komunisté bez nároku na místa v radě.

Ve hře byla podle Jermanové i spolupráce s ODS, což v noci potvrdil lídr ODS Martin Kupka. Ten ale odmítal jakoukoli spolupráci s KSČM a navíc podle hejtmanky chtěl mluvit do personálního složení rady za ČSSD. To bylo pro zbylé partnery nepřijatelné, a nakonec ODS v krajské vládě nebude.

Hejtmanka chce být i ve Sněmovně

„V radě bude šest lidí za ANO, pět za ČSSD,“ potvrdila Jermanová, která zůstává hejtmankou. Navzdory jasnému vzkazu lídra ANO Andreje Babiše, že by členové hnutí neměli hromadit funkce, chce Jermanová zůstat ve vedení kraje a stane se i poslankyní, jíž byla zvolena. [celá zpráva]

„Já jsem dostala přes 14 tisíc preferenčních hlasů a voliči věděli, že jsem hejtmankou. Současně jsem jediným poslancem za Benešovsko. To zvažuji. Každopádně zůstanu na kraji, zvažuji, že nastoupím do Sněmovny a pokud by se časem ukázalo, že se to nedá zvládnout, vzdala bych se poslaneckého mandátu,“ uvedla Jermanová.