Pro vydání by hlasovala jak ODS, SPD, tak zřejmě i KSČM, sociální demokraté, lidovci, TOP 09 i Starostové a nezávislí. Piráti už v neděli řekli, že by pro zbavení imunity Babiše a Faltýnka zvedli ruce.

Kdyby všichni hlasovali pro, podle nového rozložení mandátů by tak pro vydání bylo celkem 122 poslanců. Hnutí ANO bude mít ve Sněmovně 78 křesel.

Rozdělení mandátů po volbách

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Důvody pro vydání obou poslanců ANO zůstávají stejné, takže není důvod, proč bychom stejně i nehlasovali – tedy pro jejich vydání,“ napsal Novinkám v SMS šéf ODS Petr Fiala.

Stejně jako ODS to vidí i sociální demokraté. „Určitě. Budeme hlasovat stejně, jako jsme hlasovali už jednou,“ sdělil Novinkám ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). I předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek potvrdil, že lidovci budou pro vydání.

„Stejně jako v minulém období budou poslanci SPD hlasovat pro vydání,“ uvedl lídr hnutí Tomio Okamura. Ruku pro zbavení imunity představitelů ANO by zvedli i Piráti, kteří to oznámili v neděli.

Kalousek: Doufám, že ta žádost přijde



„Samozřejmě budeme pro vydání za předpokladu, že ta žádost přijde. Doufám, že přijde,“ prohlásil předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podle předsedy hnutí STAN Petra Gazdíka je to na svědomí každého poslance. „Ale nevidím důvod, proč nevydat. Čapí hnízdo je problém, který by měl posoudit nezávislý soud. Byl jsem pro vydání před volbami a nevidím důvod, proč bych měl měnit názor,“ podotkl Gazdík.

„Pokud zdůvodnění té žádosti bude naprosto identické, jako to bylo v září, tak by bylo nepochopitelné, kdybychom hlasovali jinak. Pokud tam bude nějaký vývoj, musíme to zohlednit a budeme se o tom ještě bavit,“ nastínil šéf poslaneckého klubu KSČM Jiří Dolejš.

Faltýnek: Žádost možná vůbec nepřijde



Otázkou zůstává, jak se zachovají noví poslanci ANO. Podle Faltýnka však žádost policie vůbec nemusí dorazit do Sněmovny.

Video

Jaroslav Faltýnek o zbavení imunity (video z 21. října z volebního štábu ANO)

„Udála se spousta věcí. Počkal bych, jestli policie žádost do Sněmovny pošle. Dali jsme stížnost na postup policie a uvidíme, jak rozhodne státní zástupce,“ sdělil Novinkám Faltýnek. Zopakoval, že kauzu vnímá jako politicky vykonstruovanou.

„Pokud Jaroslav Faltýnek tvrdí, že ta žádost nemusí přijít, tak to zní spíše jako výhrůžka k orgánům činným v trestním řízení než jako poznámka,“ komentoval jeho vyjádření Kalousek.

Babiš i Faltýnek o vydání požádali

Sněmovna Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání vydala už v září. Pro vydání Babiše zvedlo ruku 123 poslanců, proti byli čtyři. Pro vydání Faltýnka hlasovalo 120 poslanců, proti jich bylo pět. Zákonodárci hnutí ANO se hlasování nezúčastnili a odešli z jednacího sálu.

Babiš i Faltýnek o zbavení imunity tenkrát sami požádali. Byli také jediní z hnutí ANO, kdo hlasovali pro své vydání. Po znovuzvolení do Sněmovny v říjnových volbách mají však znovu poslaneckou imunitu.

Video

Andrej Babiš o zbavení imunity