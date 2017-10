Proč nerezignovalo po tom volebním fiasku celé vedení?

Porážku musíme zvládnout. Svolali jsme proto na duben mimořádný sjezd. Z voleb však pořád máme nějaké mandáty a musíme s nimi zacházet. Vést jednání s ostatními stranami jako rezignované vedení, to by nebyla příjemná situace. S mandátem ve vedení máme pořád na jednáních určitou sílu a autoritu. Kdybychom všichni rezignovali, tak by strana byla najednou bez vedení. Máme v rukou osud ČSSD, i když po neúspěchu a porážce.

Ozývají se však hlasy, že jste rezignovat měli. Například od ústeckého lídra Jaroslava Foldyny nebo pardubického hejtmana Martina Netolického.

Mně to neříkali. Kdybych měl pocit, že to něčemu pomůže, a kdyby po tom členové volali, tak jasně. Ale já jsem dostal včera ohromné množství telefonátů a ohlasů, a nikdo mi neřekl, že bych s tím měl praštit a odejít.

Proč ale svoláváte sjezd až na duben? ODS to při rozštěpení v roce 1997 zvládla za pár týdnů.

Musí se sejít konference všech stupňů. Ta strana potřebuje dost času na sebereflexi. Není přece možné tahat lidi jako z klobouku. Způsob, jakým porážku zvládneme, rozhodne o další budoucnosti strany. Strana musí projít hlubší změnou než jen tím, že se vymění pár lidí na sjezdu. Neumím si představit, že by sjezd svolaný za měsíc všechno vyřešil.

Už víte, jestli budete kandidovat na šéfa nebo místopředsedu?

V tuto chvíli mi nepřipadá nejlepší, abych rezignoval, ale zároveň mi nepřipadá vhodný čas vyhlašovat, že se chci po takové porážce ucházet o cokoliv. Všechno se ukáže až v diskusi uvnitř ČSSD.

Před volbami jste řekl, že ČSSD nepůjde do vlády s nikým, kdo je obviněn. Tedy ne s Andrejem Babišem nebo Jaroslavem Faltýnkem. Neustoupíte?

Z toho nemůžeme ustoupit. To, co jsme říkali před volbami, musí platit i po volbách, jinak by to byl konec.

Foldyna naznačil, že když voličům trestní stíhání Babiše nevadilo, mohla by svoje stanovisko přehodnotit možná i ČSSD.

Mně se zdá, že soudy Jardy Foldyny jsou příliš rychlé. Jestli voličům něco vadí, tak to, že věty před volbami se pak promění v něco jiného. To by se nám mohlo krutě vymstít.

Takže míříte do opozice?

Bude o tom mluvit grémium a volení poslanci. Určitě to budeme konzultovat i v krajích a podobně. Jeden ze silných důvodů, proč jsme utrpěli porážku, bylo, že jsme platili za to, že jsme s Andrejem Babišem seděli ve vládě a nedokázali vysvětlit tu distanci v závěru.

To, co se nashromáždilo ve sporech v koaličních radách, o tom veřejnost nevěděla. Pro ni to nebylo srozumitelné, když jsme jim najednou říkali, že Andrej Babiš je jiný a že to není dobrý obhájce jejich zájmů. Doplatili jsme na to, co se stalo i ostatním sociálním demokratům v Evropě – nedokázali jsme lidi přesvědčit, že plníme roli ochrany. Migrační krize byl tvrdý chleba a vylámali jsme si na tom zuby. Neplnili jsme tu tradiční roli, že bychom dali lidem jistotu.

Myslíte, že vám uškodil prezident Miloš Zeman, který se netajil averzí k premiéru Sobotkovi?

Nechci se na nikoho vymlouvat. Chybu musíme najít u sebe. Miloš Zeman není sociální demokrat. Že k nám okolí není přátelské a příznivé, to do politiky patří. Že vám to ostatní neusnadňují, s tím se musí počítat. Měli jsme jako vláda v této době těžkou roli, já jsem si přál, abychom ji zvládli lépe než třeba naši přátelé v Nizozemsku, kterým se nepodařilo ani šest procent. Já i na mítincích cítil, že jsme ztratili důvěru lidí a jak těžce se dobývá zpět.

Nastoupil jsem jako lídr v červnu a říkal jsem si, že na ten balvan, co jsem před sebou měl, bych potřeboval delší dobu. Ale asi to není tak, že kdybychom měli o dva tři měsíce víc, že bychom ten balvan odvalili. Chce to zásadnější změnu. Cítil jsem se jako Sisyfos, že to byl prostě nadlidský úkol to otočit a ze značky soc. dem. zase udělat symbol jistoty.

Babiš se shoduje s komunisty na zákonu o obecném referendu. Podle tohoto zákona by se mohlo hlasovat i o vystoupení ČR z EU. Chcete takový zákon také?

Můj postoj je, že bychom měli prosazovat obecný zákon o referendu a měli bychom nechat rozhodovat lidi, o čem chtějí referenda a o čem ne. Nejsem příznivec individuálních referend. Jsem přesvědčen, že odchod by ČR vystavil ještě horší situaci, než v jaké je Británie. Ta na brexit už nyní doplácí slabším ekonomickým výkonem, poklesem libry, snížením investic. Je to neštěstí. Za chaotické rozhodnutí se platí. Toto opakovat v ČR, která je víc spojená s Evropou, by bylo úplné šílenství a dopady by byly ničivé. Je úkolem politiků dát se dohromady a vysvětlit lidem, že toto by zemi hrozně poškodilo.