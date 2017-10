Městský soud v Praze po projednání dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně.

„V zásadě se dá říct, že jsme si nebyli úplně jisti úspěchem. Samozřejmě, čekat se to dalo, protože žaloba byla více méně hraniční,“ řekl krátce po jednání právní zástupce Pirátů Jan Šulc.

Piráti podali žalobu na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Radu vinili z nečinnosti. Požádali také soud o předběžné opatření. Chtěli, aby Nova poskytla prostor i jiným stranám než ANO a ČSSD.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš

„Novu i Radu jsme požádali nejprve napřímo. Až poté jsme věc zveřejnili. Nova však dál porušuje své zákonné povinnosti a regulující orgán nekoná,“ vysvětlil už dříve šéf pirátů Ivan Bartoš. Čtvrtečního soudu se kvůli probíhající kampani neúčastnil.

„Model duelu je sice na Západě běžný, ale funguje v systému dvou dominantních stran. Tvrdit, že ČSSD je dominantní, by dnes bylo hodně odvážné,“ míní Bartoš.

Rada: Jednalo by se o cenzuru



Zástupce Rady Zdeněk Malacha ve čtvrtek před soudem uvedl, že je naprosto nepřípustné, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání hodnotila mediální obsah, který ještě nebyl odvysílán. „To by byl naprosto zásadní průlom do praxe rady. My se domníváme, že by se jednalo o nepřípustný zásah a o cenzuru,“ řekl před soudem zástupce Rady.

Piráti však poukazují na to, že zákon umožňuje Radě uložit předběžné opatření a řešit obsah, který bude teprve vysílán. Podle zástupce pirátů Šulce je řešení ex post pozdě.

„Když to bude rada řešit po volbách a kdyby dospěla k závěru, že to bylo v rozporu se zákonem, tak to vhledem k volbám již nic nezmění,“ uvedl ve čtvrtek právní zástupce Pirátů. Snahu o zrušení debaty za cenzuru nepovažuje, naopak jde podle něj o dosažení objektivity.