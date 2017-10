Jak chce sociální demokracie bojovat proti nízkým platům? Je to jedno z vašich hlavních předvolebních hesel...

Tak to je celá série věcí. Ono to je deset bodů.

Tak řekněte třeba jednoduše tři základní.

To, co už jsme začali, protože to není něco, co by se teprve startovalo. My už jsme teď zvyšovali minimální mzdu a druhá věc, my jsme nyní prosadili ve vládě zvýšení platů státním zaměstnancům, ať se to týká policistů, hasičů, zdravotníků, učitelů. Celý náš program je postaven na tom, že chceme posílit to, aby se v této zemi prodávaly do budoucna nápady, aby se prodala vzdělanost a průmyslová tradice této země, abychom pomohli malým a středním podnikům na světové trhy a tím také zvyšovali hladinu mezd.

Chceme prosadit progresivní zdanění, což znamená snížit daně 98 % zaměstnanců, zvýšit těm bohatším a chceme také snížit daně malým a středním firmám, a naopak zdanit velké firmy a bankovní sektor.

Pojďme konkrétně k těm věcem, o kterých jste mluvil. Primárně minimální mzda. Vy tedy hovoříte o tom, že do pěti let by měla být až 16 tisíc korun. Asociace malých a středních podnikatelů, konkrétně předseda Karel Havlíček, ale hovoří o tom, že je to pouze klam na 3 % zaměstnanců, kteří, pokud zaměstnavatelé nebudou mít dostatek peněz na to, aby jim ty peníze vyplatili, budou ti první, kteří o tu práci přijdou a zvýší se nezaměstnanost.

My jsme země, která má nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. My dnes máme ideální podmínky pro to, abychom začali preferovat právě ten typ výrob a podnikání, který má přidanou hodnotu a který přináší vyšší mzdy.

Video

Lubomír Zaorálek o zvyšování minimální mzdy

Co říkáte na argument pana předsedy Havlíčka, že zvýšení minimální mzdy logicky znamená i zvýšení nezaměstnanosti?

Jednak si myslím, že se to nikdy nepotvrdilo. Vím, že ty analýzy, které se na to zpracovávaly ve světě, tuto závislost nepotvrdily. Ono se to občas ozývá, ale nikdo to není schopen doložit. Takže to je pouze hypotéza, která zřejmě prakticky vůbec neplatí.

Samozřejmě pokud se stane, že některé typy výrob, které dávají lidem almužny 13 tisíc a podobně, tady nebudou, a pokud tady nebudeme vozit zahraniční pracovníky, jak si představují někteří byznysmeni. Tady lidi pracují v otrockých podmínkách a často se bojí ozvat. Já nechápu, jak to, že někomu nevadí, že my tady pěstujeme tento typ otrocké práce.

Andrej Babiš mi na veřejné debatě řekl, že si mám vzít příklad z Polska, kde je milión Ukrajinců. Hnutí ANO a ministr financí na vládě v pondělí předložil materiál, kde řekl, že v této zemi chybí 200 tisíc pracovních míst a on tam navrhuje, abychom otevřeli ta stavidla a naplnili je zahraničními pracovníky.

Jak byste vy řešil situaci nedostatku pracovníků na českém trhu?

Já jsem se zabýval tím, proč musím podepisovat to, že tady mají přijíždět šičky z Mongolska a dalších zemí, a zabýval jsem se tím, jestli tady ty profese máme, a zjistil jsem, že těch šiček tady máme 180 tisíc a pouze 16 % jich dělá tu práci, a když se ptáte proč, tak vám řeknou, že za ty peníze to dělat nebudou. Vtip je v tom, že ti lidi nedělají tu práci, protože za tyhle peníze se jim vůbec nevyplatí tu svou profesi dělat a raději jdou někam do Lidlu.

Takže zvýšením minimální mzdy by se to podle vás částečně vyřešilo.

Částečně. Druhá věc je, že my souhlasíme s tím, aby tady byla kontrolovaná migrace a na ministerstvu zahraničí jsme připravili takzvaný režim Ukrajina, pomocí kterého sem vozíme deset tisíc pracovníků z Ukrajiny ročně. Protože, když to budou statisíce, tak to prostě nezvládneme. Jednak tu budou vznikat ta ghetta, která tu už dnes máme - a vy víte, že jsou obce, kde mají pět šest ubytoven a tam prostě žijí lidé v nedůstojných podmínkách a také je to bezpečnostní riziko.

Já vím, že z některých zemích ten přísun zahraniční pracovní síly je řízen organizovaným zločinem, v podstatě mafiemi. Oni dostanou polovinu z těch peněz. Takže z té mzdy třináct a půl tisíce oni dostanou půlku. A já nechci podporovat organizovaný zločin a destrukci trhu práce v České republice.

Video

Lubomír Zaorálek o podpoře malých a středních podnikatelů

Tím, že se zvýší minimální mzda, zvýší se pro OSVČ odvody na zdravotním a sociálním pojištění. Zároveň právě tito lidé budou muset svým zaměstnancům tu minimální mzdu vyplatit. Tyto dvě věci, které navrhujete, tak malé a střední podnikatele velmi zatíží. To mi tedy nějak nejde dohromady s tím, že jim chcete ulehčit...

No ale my tady chceme hledat nějaké řešení s OSVČ, protože si uvědomuji, že jejich situace není jednoduchá. A taky myslím, že to není ideální stav, když ti lidé z toho, co si platí, nejsou schopni potom důstojně žít.

Říkáme, že snížíme daně třeba pro malé a střední podniky. Lídr ČSSD Lubomír Zaorálek

Máte nějaké konkrétní věci, kterými byste jim chtěli pomoct?

Ale my říkáme, že snížíme daně třeba pro malé a střední podniky. My tohle chceme hledat přímo s těmi OSVČ, s nimi chceme hledat řešení, na kterém bychom se dohodli, které by jim dávalo určitou výhodu i větší ochranu na stáří. Oni dneska jsou v situaci, když odchází do důchodu, tak vlastně nemají nic. To nám připadá, že je špatně.

Neřešili jste to v sociální demokracii konkrétně?

My říkáme rámec toho, jakou politiku chceme dělat vůči malým a středním podnikům. Garantujeme, že ta politika pro ně bude výhodná, protože my v nich vidíme páteř té budoucí ekonomiky. Ta konkréta, o kterých vy mluvíte, ta domluvíme u toho společného stolu, jako jsme to dělali doposud.

Myslíte si, že kauza lithium může sociální demokracii v posledním týdnu před volbami pohoršit?

To je jako se vším. Kauza vám může pohoršit, nebo přidat podle toho, jakým způsobem s ní zacházíte. To je alchymie. Já prostě nevidím důvod o tom spekulovat. Ty strany, které nemají dostatečný program, o kterém by vůbec mohly mluvit, tak žijí z kauz, a když někdy někomu padají kauzy na hlavu jedna po druhé, tak se snaží tu pozornost odvrátit tím, že vytváří sám vlastní vyprefabrikované kauzy. Lithium je přesně taková kauza.

Aktuálně to vypadá, že tady nejsou víc znesvářené strany, než jsou ČSSD a hnutí ANO. Byli jste spolu čtyři roky ve vládě, nyní to vypadá, že si opravdu nerozumíte téměř v ničem. Dokážete si představit, že byste na další čtyři roky byli s hnutím ANO ve vládě?

Není úplně přesná ta věta, kterou jste řekla. Já když vidím, co říká pan Okamura, třeba když mluví o tom, že chce tady zavést výpověď bez udání důvodu. Prostě to, aby podnikatel mohl zítra vyhodit zaměstnance, aniž by musel cokoliv vysvětlovat. Když se mě ptáte, kdo je pro mě úhlavní nepřítel, tak je to teda pan Okamura.

Anebo politické strany. Pokud bude někdo opravdu myslet vážně po volbách, že bude chtít zavádět znovu poplatky, nadstandardy a že bude chtít privatizovat zdravotnictví a že bude chtít pouštět byznys do zdravotnictví, byznys do penzijního systému, to je někdo, s kým si nedovedu představit, že bych se dohodl.

Takže vaše mediální přestřelky mezí vámi a Andrejem Babišem, to je jen taková show před volbami?

Ty jsou dány prostě tím, že - řekněme - opozice, že vymýšlí, aby na sebe vrhla světla reflektorů, to mohu pochopit. Ale koaliční partner, když ten si začne vymýšlet a najednou házet na někoho lithium, na někoho, kdo se jen snažil tu situaci napravit, tak na to musíte reagovat tvrdě.

A právě proto se ptám. I přesto si dokážete představit, že spolu budete znovu čtyři roky ve vládě?

Já se domnívám, že Andrej Babiš ve vládě vůbec být nemůže, protože člověk, který je trestně stíhaný a obviněný, snad nebude myslet vážně to, že by chtěl být reprezentantem této vlády. To by prostě poškodilo všechny a celou zemi.

To, co si myslí Andrej Babiš, je jedna věc, ale vy jako ČSSD, chtěli byste být s hnutím ANO ve vládě?

Ale já nevím, kdo bude nakonec za hnutí ANO mluvit, a hlavně, jak ono vlastně po volbách bude mluvit. Já vím, že ty strany se také mění. Po těch volbách mi bude záležet na tom, kdo ty volby jak přežije, s jakým mandátem a k čemu se bude hlásit a o čem se bude ochoten bavit, a pak budu říkat, kdo je partner a kdo ne.