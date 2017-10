„Zemanův projev v Radě Evropy byl v příkrém rozporu s naší zahraniční politikou a prezident k němu neměl žádný mandát české vlády,” napsal Sobotka na Twtitteru.

Dodal, že Česko hájí respektování mezinárodního práva a sankce EU proti Rusku jsou svázané s plněním dohod z Minska. „Bez naplnění těchto dohod je nelze rušit,” napsal Sobotka.

Zemanův projev v Radě Evropy byl v příkrém rozporu s naší zahraniční politikou a prezident k němu neměl žádný mandát české vlády. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 10. října 2017

Zeman v projevu označil ruskou anexi Krymu za "fait accompli", tedy hotovou záležitost. Ukrajině poradil, aby se dohodla s Moskvou na kompenzaci a odmítl funkčnost protiruských sankcí. [celá zpráva]

Z Ukrajiny po Zemanových slovech zaznívají ostré a pobouřené reakce. [celá zpráva]

V podobném duchu jako Sobotka se vyjádřil ministr zahraničí Zaorálek. „Názor, který Miloš Zeman přednesl ve svém projevu v Radě Evropy, není u něj nový. Nicméně není v souladu s tím, co ČR prosazuje na mezinárodních fórech. K tomu, co se stalo s Krymem, ale i na Donbasu nemůžeme zůstat lhostejní. Změny hranic států a porušování mezinárodních dohod je něco, k čemu nemůžeme mlčet. Pozice EU je v tomto jednotná. Sankce proti RF musí platit do té doby, dokud nebudou splněny podmínky Minských dohod,” reagoval Zaorálek na Zemanova slova.

Český prezident Miloš Zeman před vystoupením na Parlamentním shromáždění Rady Evropy

FOTO: Jakub Dospiva, ČTK

Jurečka: Jak to vůbec může říct?



„Kompenzace za Krym? Jak toto může prezident našeho státu s naší historií vůbec říci!! Mezinárodně uznané hranice jsou nedotknutelné!!!!“ napsal na sociální síť ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Prezident podle něj předvedl a řekl něco neuvěřitelného, co nemá se zahraniční politikou vlády ČR nic společného.

Kompenzace za Krym? Jak toto může prezident našeho státu s naší historii vůbec říci!! Mezinárodně uznané hranice jsou nedotknutelné!!!! — Marian Jurečka (@MJureka) 10. října 2017

Poslankyně ODS Miroslava Němcová zdůraznila, že finančně nebo jinak kompenzovat Ukrajině Krym znamená souhlasit s principem vojenské agrese, okupace a zabrání cizího území.

„Takový postoj zásadně odmítám. Je v rozporu se zahraniční politikou České republiky i s usnesením Poslanecké sněmovny, která obsazení Krymu označila jako agresi odporující mezinárodnímu právu,“ uvedla Němcová.

„Podpora ozbrojené agrese prezidentem České republiky je ostudná. Je popřením demokratických principů a směřování naší společnosti po roce 1989,“ podotkla.

Kalousek: Zeman nás zostudil



Podobný názor má i opoziční TOP 09. „Zeman nás na Radě Evropy zostudil. Vláda by se od jeho projevu měla distancovat,“ míní předseda strany Miroslav Kalousek.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), ani volební lídr soc. dem. a ministr zahraničí Zaorálek však osobně nereagovali.

Resort zahraničí vydal pouze prohlášení, ve kterém připomnělo, že platnost protiruských sankcí byla rozhodnutím summitu EU přímo navázána na úplné naplnění minských dohod.

„Přehodnocení sankcí před tím, než pominou důvody proti jejich uvalení, by znamenalo zpochybnění důvěryhodnosti politiky EU. Při rozhodování o dalším osudu sankcí je třeba mít na zřeteli potřebu zachovat jednotu EU," sdělilo ministerstvo.