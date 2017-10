Nejvelkorysejší návrhy pocházejí z dílny SPD Tomia Okamury. Hnutí, které má šanci zasednout ve Sněmovně, chce například úplně odpustit daň z příjmu pro rodiny, které mají dvě a více dětí za předpokladu, že rodiče vedou řádný život, chodí do práce a mají čistý trestní rejstřík. Velká daňová sleva by čekala už rodinu s jedním dítětem.

„U rodiny, která má jedno dítě a alespoň jeden z rodičů pracuje, navrhujeme padesátiprocentní slevu na dani z příjmu, od druhého dítěte žádnou daň z příjmu. Účelem je zvýšení porodnosti,“ řekl Právu místopředseda hnutí Radim Fiala. SPD dříve navrhovala, aby se daň odpustila rodinám se třemi dětmi, nyní je ale ještě velkorysejší.

„Navrhujeme také bezúročné půjčky, od druhého dítěte nemusí rodiče splácet, od třetího dítěte stát zaplatí to, co naspláceli. Podmínkou je čistý trestní rejstřík,“ doplnil Fiala.

Toto je příliš velký skok, demograficky by se ukázalo, že se to nedá utáhnout. Ekonomka Markéta Šichtařová

Ekonomové ale nad tímto návrhem spíš kroutí hlavou, podle nich by nulová daň z příjmu pro určitou skupinu obyvatel příliš zatížila státní rozpočet. „Pokud někdo navrhuje takové daňové úlevy, měl by k tomu předložit kalkulaci, kolik to bude stát rozpočet, a také přijít s návrhem, který by kompenzoval rozpočtové dopady. Snižovat daně dokáže každý,“ řekl Právu analytik společnosti Deloitte David Marek.

Zrušení daně z příjmu pro vybrané je nemožné i podle ekonomky Markéty Šichtařové. „Určitě to reálné není. Jednak by to neprošlo v politickém handrkování a jednak je vždy lepší udržovat daňový systém co nejjednodušší a nejprůhlednější. Toto je příliš velký skok, demograficky by se ukázalo, že se to nedá utáhnout,“ řekla Právu Šichtařová.

Podle ní by po přijetí takového zákona mohla hrozit demografická výchylka. „V prvních dvou letech by asi nastala populační exploze, pak by se takové opatření muselo zrušit,“ míní ekonomka. „Obecně je ale lepší daně snižovat než zvyšovat,“ dodala matka pěti dětí Šichtařová.

Snižovat přímé daně je ale obecně cesta, která vede k vyšší motivaci pracovat. Miroslav Novák, analytik, Akcenta

„Je to lepší, než přídavky na děti“

Smířlivěji se na návrh okamurovců dívá Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta. „Je to svým způsobem zajímavé, ale primárně by chtělo propočítat, k jak velkému výpadku daňových příjmů by to vedlo,“ řekl Právu Novák, jenž se obává, že výpadek příjmů by byl hodně vysoký.

„Snižovat přímé daně je ale obecně cesta, která vede k vyšší motivaci pracovat. Nebránil bych se ani snižování odpočtů na daních pro ty, co mají více dětí, je to rozhodně lepší než dotování ze strany státu formou přídavků na děti,“ dodal.

Právě takovou cestu, tedy naopak zvyšování přídavků, nabízí ve svém programu ČSSD: chce zvýšit porodné na 15 tisíc korun na první i druhé dítě (momentálně je 13 tisíc na první a deset na druhé) a navýšit rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun ze současných 220 tisíc.

Snížit daně pracujícím rodinám s dětmi chce i KDU-ČSL, která plánuje navýšit daňovou slevu na děti a roční slevy na poplatníka.

Nulovou daň z příjmu pro všechny měla dříve ve volebním programu Strana svobodných občanů, která ale dnes chce sloučit daň z příjmu s odvody na sociální pojištění, což by podle předsedy strany, europoslance Petra Macha zvýšilo čistý příjem všech občanů o tisícovku.

„Zjistili jsme, že je velká část poplatníků, kteří daň z příjmu neplatí. Tento systém je spravedlivější,“ řekl Právu Mach.

S jejich návrhem ekonomka Šichtařová souhlasí. „Oproti návrhu SPD je toto zprůhlednění systému. Lidé si tak uvědomí, kolik doopravdy odvádějí. Dnes ani netuší, kolik svého zaměstnavatele vlastně stojí,“ řekla Právu.