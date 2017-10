Pane předsedo, šel byste znovu do vlády s ČSSD, když už ji nevede Bohuslav Sobotka?

Tak ono je to o lidech. Ta vláda byla nefunkční, protože pan Sobotka neuměl řídit ani ekonomickou poradu, tudíž vládu.

Vrátím se k té původní otázce – šel byste znovu do vlády s ČSSD, když už ji nevede Bohuslav Sobotka?

Ale to není jako dobrá otázka, protože dneska nám preference klesají.

V posledním průzkumu jste měli 30 procent, to vám přijde jako klesající preference?

Třicet procent nevím, kde vzala ta agentura. My máme podstatně míň. Máme kolem 22, 24 procent, si myslíme my.

Tím pádem budete potřebovat koaličního partnera. Mohla by jím být ČSSD pod vedením Lubomíra Zaorálka například?

Ale Lubomír Zaorálek se změnil. Mluví neskutečně od věci, demagogicky, nevím, kdo mu to radí. Předtím byl celkem normální, teď nemám ten pocit, co tady vykládá za šílené věci. Bohužel ČSSD stále lže, lhali i před krajskými volbami, že chceme privatizovat nemocnice. Nechceme privatizovat nemocnice. Vymýšlejí lži, že chceme vzít vojákům a policistům výsluhy, to je taky samozřejmě lež, díky nám bylo zrušeno zdanění výsluh. Stále slyšíme, jako oni nekorektně o nás mluví a nechápu to.

Takže s nimi tu koalici vylučujete?

Nevylučuju, nevylučuju to. Ale samozřejmě v ČSSD vládl pan Sobotka s panem Chovancem, postupně se zbavili Haška, Tejce, Zimoly, veškeré té opozice. Přežil jedině Hamáček, který se chová normálně, možná jsem mu teď dal polibek smrti, jako když jsem šel s paní Valachovou na večeři, nebo s někým jiným, tak to byl vždy skandál v ČSSD.

Nechť nám dá volič 51 procent a je to vyřešený Andrej Babiš

V jednom z rozhovorů jste odmítl koalici s KSČM a SPD Tomia Okamury. Ale dokážete si představit vaši menšinovou vládu tolerovanou jednou z těchto stran?

To je stále dokola. Stále se mě na to novináři ptají.

Možná se na to ptají, protože volič má právo vědět, než vám dá svůj hlas, co od vás může čekat. Takže si myslím, že ta otázka je legitimní.

Nechť nám dá volič 51 procent a je to vyřešený.

A budete vládnout sám, to by bylo nejlepší...

Samozřejmě, většinový systém je nejlepší. Protože v té Americe všichni budou vědět, co ten Trump udělal, a za čtyři roky ho buď zvolej, nebo nezvolej. To jsme měli mít – většinovej systém. Koaliční vládnutí je problém.

Umíte si tedy představit tu menšinovou vládu, kterou by tolerovali komunisté nebo SPD?

Znovu opakuji, nechme to na voliče. Na nás je permanentní kampaň. Stále je kampaň na různé historie vylhané z mého podnikání, stále je Čapí hnízdo v prostoru, stále se snaží lidem namluvit, že já jsem udělal něco špatně. Nikdo nemluví o tom, co jsem udělal. Tady je moje bilanční schůzka s premiérem bez premiéra.

Video

Andrej Babiš o vládě ANO bez Babiše

Vedou se spekulace o tom, že některé strany by šly do vlády s hnutím ANO, ale za podmínky, že vy byste se nestal premiérem. Uvažoval jste o téhle možnosti?

A to by se lidem jako líbilo, že by tam byl nějaký premiér?

Já se jen ptám, jestli jste o téhle možnosti uvažoval. Když bude vaše osoba problém pro utvoření koalice, tak jestli jste přemýšlel, že se stáhnete a hnutí bude ve vládě bez vás.

Nepřemýšlel. Ani to nepovažuji za logické. Ani si neumím představit, že by to hnutí akceptovalo. Proč jako. Já jsem lídr toho hnutí a v podstatě jsem ho založil, vymyslel, šest let života jsem obětoval, podělal jsem si život díky hnutí, a já když nebudu v politice, tak se budu mít líp, než se mám teď. Já jen říkám, lidi, dejte nám šanci řídit tu vládu, abyste viděli, že to budeme dělat úplně jiným způsobem a že se to opravdu projeví na životě lidí, protože my víme, jak to máme udělat.

Ve vládě jste byli čtyři roky. To, co říkáte, zní, jako kdybyste ve vládě vůbec nebyli.

Šest ministrů jsme měli.

To vám přijde málo?

Šest ministrů, osm ministrů ČSSD a často garantovaný devátý hlas ČSSD pan Bělobrádek. Kolikrát mě přehlasovali – na vládě ČSSD a KDU-ČSL? Xkrát. Dělali byznys. Tady rozpočet vědy, tady státní pojištěnci. Vždyť ten premiér mě nikdy nepodržel jako ministra financí. Nikdy. Takže nás přehlasovávali a měli jsme šest ministrů.

Takže vylučujete variantu, že by hnutí ANO vládlo bez vás?

Jediná jistota je smrt. Ale nepřipadá mi to logické, ani si neumím představit, že by na to kolegové šli. Vy vidíte nějaký důvod? Já jsem tady nějaké to zlo?

Tak kdybyste byl třeba obviněný, tak by někdo nechtěl mít obviněného premiéra.

Celé Čapí hnízdo je vylhané. Je to načasované.

Kdo to načasoval?

Ty lidi, kterým jsem naboural ten klientilisticko-korupční systém. Ti lidé, kteří tady vládnou 25 let.

To je konkrétně kdo? Kalousek?

To by byl hrozně dlouhý seznam. Kalousek ani ne, tentokrát si myslím. Tady jsou v ohrožení různé jiné kšefty. Já na to nemám důkazy, nechci o tom mluvit. Lidi by přece měli být rozumní a vědí, že deset let stará věc, a takhle načasovaná, že je jasné, že to udělali kvůli ovlivnění voleb, aby se to drželo v mediálním prostoru. Vy se na to ptáte, každý se na to ptá, každý den se na to ptají. A proč? Aby řekli lidem. Ten Babiš to Čapí hnízdo... a já jim říkám, choďte se tam podívat...

Je to účelovka. Nechť se všichni smějí, mně je to úplně jedno. Je to účelovka Andrej Babiš

Vždycky říkáte, že kauza Čapí hnízdo je stará deset let. Ale Agrofert Čapí hnízdo převzal v roce 2014. Což je před třemi lety. Takže ta kauza není stará deset let.

To není pravda. Ten policajt, který to vymyslel, říká, že ten trestný čin byl spáchán v roce 2007.

Video

Andrej Babiš o Čapím hnízdě

Když vyšlo až v roce 2014 najevo, že jste majitelem vy.

Je to staré deset let. On tvrdí, že trestný čin byl spáchán před deseti lety.

Před deseti lety to asi nemohl zjistit, když tam byly ty anonymní akcie.

No právě proto to je účelové, teď jste to konečně řekla. Právě proto to je účelové. Protože to někoho deset let nezajímalo, a kdyby Babiš v politice nebyl, tak o Čapím hnízdě nikdo nic neví. A teď se to hodí, objednáme si obvinění Babiše a budeme říkat, Babiš nemůže být ve vládě, lebo je obviněn. Je to perfektně organizované.

Do roku 2014 tam byly anonymní akcie. Jak to mohl ten policista vědět?

Paní redaktorko, prosím vás, přečtěte si tu žádost policie. Co je tam napsáno. On tvrdí, že trestný čin... Vždyť Faltýnek je obviněn proto, má být obviněn.

Už je obviněn?

Já nevím.

Vždyť jste řekl, že je obviněn.

Nic jsem neřekl. Má být obviněn, že prodal roku 2007. Takže trestný čin se podle policistů stal před deseti lety. Takže proto je to účelovka, nechť se všichni smějí, mně je to úplně jedno. Je to účelovka, je to vylhané.

Video

Andrej Babiš o zbavení imunity

Už vám bylo sděleno to obvinění v té kauze?

Bez komentáře.

Řekl jste, že pan Faltýnek je obviněn. Mám to brát doslova?

Ne, já jsem se přeřek. Má být obviněn, protože ten policista v tom má jasno už v té žádosti, kde píše nesmysly. K tomu, jestli je někdo obviněn, nebo ne, se vyjadřovat nebudu, to jsem jasně řek.

Proč?

Protože se nechci vyjadřovat.

Kdyby se pan prezident Zeman rozhodl zastavit trestní řízení ohledně Čapího hnízda, podle Ústavy to musí kontrasignovat premiér. Kontrasignoval byste to jako premiér?

Ježišmarja, poslouchejte. Za 22 dní máme volby. Já jsem myslel, že se budeme bavit o našem programu, o tom, co jsme udělali, o vizi, o tom, že jsem snížil dluh. Pan prezident o ničem takovém neuvažuje.

Mluvili jste spolu o tom?

O čem?

O tom, že by zastavil trestní stíhání.

Ne, nemluvili. Je to absurdní.

Chtěl byste to?

A proč bych to chtěl? Je to nesmysl celé to stíhání.

Až bude nová Sněmovna znovu rozhodovat o zbavení vaší imunity a pana Faltýnka, budete znovu hlasovat pro?

Ježišmarja nespekulujme, ještě nic není, nejsme ve Sněmovně. Ani není nic. Takže já nevím, proč bych to teď řešil. Jste mi neřekla, že se chcete bavit o Čapím hnízdě.

Vy jste o něm začal. Ale já se teď nebavím o Čapím hnízdě, ale o zbavení imunity. Jestli budete hlasovat pro, až bude nová Sněmovna.

Zkusme se bavit o něčem jiném.

Až mi odpovíte.

Fakt nechci řešit Čapí hnízdo. Myslím, že pro lidi jsou důležitější věci než Čapí hnízdo.

To asi jsou, ale není to zase tak těžká odpověď, pane předsedo.

Fakt to nechci řešit, zkuste něco jiného.

Tak ještě jednou. Nevíte, jak budete hlasovat?

Nebudu to komentovat.