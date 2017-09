Paní Jitku prý zaujal starší člověk, který seděl na mostě směrem k řece opřen o jedno ze sousoší. Netušila přitom, že jde o Třísku.

„Bylo mi to divné, šla jsem se za ním podívat a zeptala jsem se ho, jestli je všechno v pořádku. A on mi řekl, že ano. Nedalo mi to a řekla jsem mu, jestli by nebylo lepší, kdyby si ty nohy nedal na druhou stranu, a on mi odpověděl, že takhle je mu tam dobře. Ani jsem nepoznala, že jde o pana Třísku,” citoval ženu web iRozhlas.

Jan Tříska

FOTO: Martin Štěrba Josef, Horázný, ČTK

K verzi o nešťastné náhodě se přiklání i policie, která hledá svědky. [celá zpráva]

Jan Tříska v rozhovoru pro Super.cz 17.8. 2017

Spekulace odmítá režisér Jiří Mádl, který měl s Třískou v těchto dnech natáčet. Návštěva Karlova mostu byla prý hercovým rituálem, který si dopřával před každým natáčením.

Honza Triska byl v perfektni kondici a tesil se na velikanskou roli. Posledni mesice nezil nicim jinym. Predstava, ze by... Zveřejnil(a) Jiri Madl - oficiální dne 24. září 2017

Ukázka z filmu Jedna ruka netleská (Jan Tříska)

Tříska spadl v sobotu po 16. hodině z Karlova mostu do řeky Vltavy, odkud ho vytáhla dvojice ve výletní lodi. Podařilo se jej resuscitovat a záchranáři ho převezli na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) v pražské Vojenské nemocnici ve Střešovicích. [celá zpráva]