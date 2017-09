Akci každoročně provázejí dopravní zácpy, protože příjezd k areálu není úplně ideální. Jde přitom o jednu z nejnavštěvovanějších organizovaných akcí v republice. Letos však kolony zpočátku nebyly tak dlouhé jako v minulosti, a to hlavně díky deštivému počasí. Ovšem poté, co déšť ustal, proudily do areálu davy lidí.

Dny NATO se se konají v areálu Letiště Leoše Janáčka v Mošnově na Novojičínsku.

FOTO: Aleš Honus, Právo

„Řidiči cestující po komunikaci 1/58 směrem od Ostravy musí počítat s několikakilometrovou kolonou stejně jako řidiči jedoucí od města Studénka. Od Příbora je komunikace plně a plynule průjezdná. Zatím neevidujeme v okolí akce žádnou dopravní nehodu. Centrální parkoviště je zaplněno do čtyřiceti procent,“ hlásila před jedenáctou hodinou dopolední mluvčí policie Lenka Sikorová.

Desítky tisíc milovníků vojenské techniky i akční podívané dorazily v sobotu na tradiční akci Dny NATO.

FOTO: Aleš Honus, Právo

I letos pořadatelé připravili velmi atraktivní program. Akce je příležitostí vidět na jednom místě značný počet vojenské techniky, a to nejenom na zemi, ale i ve vzduchu. Celkem je k vidění více než 200 kusů pozemní a 80 kusů letecké techniky a zhruba patnáctihodinový program složený hlavně z různých dynamických ukázek. Účast na akci potvrdily armády a bezpečnostní složky ze sedmnácti zemí.

Pořadatelé připravili velmi atraktivní program.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Vzhledem k velkému počtu návštěvníků věnují pořadatelé i letos velkou pozornost bezpečnosti návštěvníků. Ti musejí například počítat s kontrolami zavazadel. Pořadatelé si před letošním ročníkem nechali zpracovat novou bezpečnostní studii, na které se podílela Policie ČR, HZS Moravskoslezského kraje a Vysoká škola báňská - Technická univerzita. Analýza, která ale není veřejná, stanoví mimo jiné únikové trasy v případě, že by došlo k ohrožení návštěvníků kvůli mimořádné události.

Pořadatelé připravili velmi atraktivní program.

FOTO: Aleš Honus, Právo