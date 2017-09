„Úroda je jedna z nejnižších za posledních deset let, je to hlavně vlivem jarních mrazů. Ohledně prodeje se uvidí, jaká úroda bude v okolních zemích, protože my nemáme na cenu žádný vliv a do České republiky se i v normálních letech většina ovoce dováží. Rozhodne o tom i úroda v Polsku, ve Španělsku nebo v Itálii. Tam to však vypadá také na slabší rok,“ řekl Právu předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Podle posledního odhadu by měli čeští ovocnáři sklidit 98 tun jablek, loni přesáhla úroda 126 tun a v roce 2015 to bylo přes 155 tun. Například švestky těsně překročí polovinu loňské úrody. Velmi špatná byla úroda třešní a višní.

Velké rozdíly v jednom sadu



„Je to druhá nebo třetí nejslabší úroda za posledních deset let. Rozdíly se u jednotlivých pěstitelů liší, a to jsou od sebe vzdálení třeba jen pár stovek metrů. Na jednom sadu ve Lhenicích jsem u jablek na deseti procentech normálu a o čtyři kilometry dál mám sklizeň spíš mírně nadprůměrnou,“ řekl předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Pavel Fríd.

„U višní jsem měl úrodu na deseti procentech a prodělal jsem peníze,“ upozornil Fríd, který má ovocné sady ve Lhenicích na Prachaticku. Nadprůměrná není podle něj ani úroda švestek.

„Za všechno mohou jarní mrazy a také bylo dlouho chladno. Nacházím plody, které vůbec nemají jádra. Počasí se podepsalo i na jejich kvalitě,“ zdůraznil s tím, že by se však mohlo ovoce dobře prodávat. „Kvůli tomu, že to v Evropě letos moc nedopadlo, trochu se zvýšily ceny, ale při konečném prodeji pro zákazníky se to neprojeví. Je patrná vyšší poptávka po ovoci,“ doplnil Fríd.

Často sady jen zachraňovali

O nic lépe na tom nebyli ovocnáři na jižní Moravě, kteří letos byli spíše v roli zachránců sadů než ovocnářů. V mnoha případech jim šlo o pouhé přežití stromů, aby je letošní rok vážně nepoškodil do budoucna.

Škody z mrazů na jihu Moravy násobilo sucho. „My jsme sady a vinice zalévali, ale to už nebylo na záchranu úrody, ale abychom je udrželi při životě a předešli škodám, z nichž by se vzpamatovávaly několik dalších let,“ sdělil Ivo Pokorný, místopředseda Ovocnářské unie České republiky a ředitel společnosti Pomona v Těšeticích na Znojemsku.

Znojemsko mělo za letošní rok extrémně slabý příděl srážek, místy dokonce jen kolem třetiny dlouhodobého průměru. Sady Pomony od nejhoršího uchránila nádrž, z níž se brala aspoň nějaká voda pro závlahy.