„Snahou dopravního podniku u všech staveb a rekonstrukcí je bezbariérovost. To bylo a stále je i cílem prací, které DPMB realizoval na nástupištích u hlavního nádraží,“ prohlásil Miloš Havránek, generální ředitel dopravního podniku.

Stavbaři museli podle Havránka najít řešení, které by vyhovovalo dopravním normám i nevidomým. „V tomto případě se jedná o plochu, kde zastavují vozy na obou stranách nástupní hrany, a to navíc protisměrně,“ upozornil.

Původní podoba vodících pruhů byla pro nevidomé nebezpečná. Místo volné cesty totiž pruhy přerušovaly reklamní panely, odpadkové koše nebo informační cedule.

Video

Nevidomá na nástupišti v Brně; zdroj: Petr Kozelka, Právo

„Určitě při chůzi nepředpokládám, že by na vodící linii byla nějaká překážka, naopak mám za to, že je udělaná proto, aby se nám chodilo líp, i proto po ní většina nevidomých chodí rychleji. Pokud člověk neví, že tu má takové překážky, klidně by mohlo dojít i ke zranění,“ řekla Právu při zkoumání nástupiště nevidomá Kateřina Hegrová.