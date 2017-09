Lze předpokládat, že Andrej Babiš ve volbách získá nový mandát poslance, bude se tedy muset znovu rozhodovat o jeho vydání. Kdy k rozhodnutí reálně může dojít, když jsou volby 20. a 21. října?

Po volbách nejdříve svolá prezident republiky zasedání Sněmovny a v rámci něho bývalý předseda Sněmovny svolá ustavující schůzi. Prezident na to má třicet dní, může ji ale svolat i dříve, to bude záležet na jeho uvážení. Jakmile se poslanci sejdou, tak složí slib, ustaví mandátový a imunitní výbor, respektive hlasováním rozhodnou o jeho členech, a začne se volit vedení Sněmovny v čele s předsedou.

Imunitní výbor se tedy bude moci sejít a žádost o vydání může předjednat s tím, že samotné rozhodnutí o vydání náleží Sněmovně jako celku. To klidně může být den poté, co bude dokončena ustavující schůze. Pokud se tedy ustavující schůze nezasekne na volbě předsedy, tak to může být do měsíce po volbách, tedy koncem listopadu.

Mandátový a imunitní výbor potřebuje předsedu, toho ale musí schválit Sněmovna na plénu. Může to záležitost zdržet?

Je pravda, že si svého předsedu volí výbor a plénum to schvaluje. Zkušenost z roku 2006, kdy došlo k volebnímu patu ČSSD a ODS, však ukazuje, že to nebrání tomu, aby mandátový a imunitní výbor jednal jen s prozatímním předsedou. To znamená, že i v tomto případě bude moci jednat a případně dát doporučení, jestli poslance vydat, či nikoli.

Pokud jde o předsedu samotného výboru, šéf Sněmovny může některého člena pověřit, aby první schůzi výboru vedl. Jestli i dál bude předsedou, bude záležet na poslancích, kteří si někoho určí jako předsedu, a toho pak ještě na plénu potvrdí Sněmovna. To je ale celkem vzato formální krok, který případný proces vydávání zdrží maximálně o týden.

Kdy dojde ke vzniku nového mandátu?

Poslancem se člověk stane okamžikem zvolení v zásadě po uzavření volebních místností, tedy v sobotu 21. října ve 14 hodin. Podle názoru Nejvyššího soudu z roku 1996 každým novým nabytím mandátu poslanec znovu získá imunitu a musí se znovu rozhodovat o vydání. Pokud je někdo stíhaný a získá imunitu, stíhání se přerušuje a pokračovat bude, až případná překážka imunity odpadne. To znamená, že to může být relativně brzy, pokud bude vůle Sněmovny dotyčného vydat, anebo až když zanikne mandát, což může být za řadu let.