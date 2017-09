„Na prvním místě ve statistikách sice evidujeme sále úrazy způsobené v dopravě, ovšem hned za nimi to jsou zranění, která si děti způsobují pády, mezi nimiž trampolína jednoznačně vede,“ řekl přednosta kliniky dětské chirurgie Ladislav Plánka.

V Brně ošetřili letos března do srpna celkem 17 605 ambulantních úrazů, což je zhruba o 2000 víc než loni. V nemocnici zůstalo hospitalizováno kvůli zranění 1210 pacientů do 19 let - o 150 více v porovnání s loňskem.

Rodiče jsou vůči zdraví dětí stále odpovědnější Roman Kraus, ředitel FN Brno

„Dříve to byla zranění, občas bohužel s fatálními následky, způsobená nárůstem bazénů, nyní jsou to právě trampolíny, u nichž si často rodiče neuvědomují, že tato zařízení jsou obvykle určena pro jedno dítě, a ne několik skákajících, jak je to obvyklé. Zranění si tak způsobují nejen pádem ale i sobě navzájem. Zde se však nejčastěji jedná o zlomeniny, kdy je pacient vcelku brzo propuštěn do domácí péče,“ vysvětlil lékař.

Novým fenoménem, který se podílí na dětských zraněních, je parkour. Jak lékaři po zkušenostech z operačních sálů upozorňují, akrobacie pod širým nebem rozhodně není tak jednoduchá, jak se to může někdy z videoklipů zdát a některá zranění bývají značně komplikovaná.

Rodiče jsou zodpovědnější



Nárůst ošetřených pacientů však neznamená podle ředitele FN Brno Romana Krause i nárůst úrazů. „Rodiče jsou vůči zdraví dětí stále odpovědnější, což je jistě chvályhodné, ovšem někdy i pod vlivem slibů politiků přicházejí do ambulancí včetně pohotovostí v domnění, že je naše zdravotnictví téměř zázračné, a tak se stává, že jsou lékaři zaměstnávání zcela banálními záležitostmi, jak se říká každým prdem. Odmítnout však nemůžeme nikoho,“ nebral si servítky k občasným požadavkům rodičů ředitel.

Zodpovědnost rodičů se však pozitivně v poslední době projevuje v dopravě, kde je úrazů nejvíce. „Valná většina rodičů už používá při přepravě dětí v autech zádržné systémy, většina dětí na kolech už používá přilby a podobně. Dlouholetá prevence, kterou policie připravuje právě s lékaři z dětské nemocnice, tak nese ovoce,“ poznamenal šéf dopravní policie jihomoravského regionu Jindřich Rybka.

U 442 dopravních nehod, které se letos staly za účasti dětí, bylo jen 32 z nich, kdy nebyl použit potřebný zádržný systém, případně ochranné pomůcky pro malého pacienta. Žádné dítě naštěstí při těchto nehodách nezemřelo (loni čtyři), byť jihomoravská statistika ze silnic patří dosud k nejtragičtějším v zemi. Letos už na silnicích kraje zemřelo 46 lidí, což je o 18 více než loni.