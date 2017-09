Volební program ODS je rozčleněný do několika témat zaměřujících se na daně, vzdělanost, bezpečnost a boj proti byrokracii. „Chceme antibyrokratickou revoluci, tedy snížení počtu vyhlášek, zákonů a regulací. Nechceme si zvykat na EET, pamlskové vyhlášky nebo na to, že stát podporuje velké a dupe po malých,“ prohlásil Fiala.

„Po republice pobíhají probuzení členové vlády a tváří se, že v ní neseděli, a já se divím, kolik mají nápadů. My neslibujeme žádné Potěmkinovy vesnice. Víme přesně, co zrušíme a co zrušíme hned. Jasně říkáme: žádné progresivní zdanění, žádné kosmetické změny, ale výrazné a spravedlivé snížení daní,“ dodal Fiala, podle kterého ve volbách půjde i o to, jestli komunisté získají vliv na vládu nebo zda ANO zcela ovládne politiku.

Na stejném místě před několika dny burcoval své voliče premiér Bohuslav Sobotka a lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Úterní start kampaně sociální demokracie přilákal k brněnskému koni, čili soše Jošta na Moravském náměstí, jen několik desítek lidí, podobná účast byla i na akci ODS.