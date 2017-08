Policie žádá vaše vydání ke trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. Co si o tom myslíte?

Je to dlouhodobě plánovaná akce mě kriminalizovat. To načasování je jasné, je to snaha zásadním způsobem ovlivnit volby a poslední zoufalý pokus toho zkorumpovaného systému a tradičních politiků mě zlikvidovat. Považuji za neuvěřitelné, že je to možné. V každém případě je to nesmysl a pochybení zásadně odmítám.

Jsme jak v 50. letech. Je tu objednávka na osobu, která nevyhovuje korupčnímu systému. Ani nevím, na základě čeho policie o mé vydání žádá, protože 3. července jsem byl kvůli věci vypovídat jako svědek. Přítomných policistů jsem se doslova ptal, v jakém postavení jsem v tomto případě, a bylo mi řečeno, že jako svědek.

Takže mě ta zpráva, která mě zastihla na dovolené, velice překvapila.

Jak víte, že to není jen důsledná práce policie?

O snaze mě kriminalizovat jsem slyšel dávno, bavili se o tom ve Sněmovně celý rok i poslanci. První zadání bylo, aby bylo obvinění vůči mně vzneseno do konce dubna.

Dokonce jeden z mých kolegů byl navštíven jistými lidmi, kteří dostali za úkol od tradičních politiků, kteří se mě snaží zbavit, udělat průzkum veřejného mínění, jak by lidé reagovali na to, kdybych byl stíhán nebo obviněn.

Andrej Babiš (vpravo) s prezidentem Milošem Zemanem na Čapím hnízdě (archivní foto)

FOTO: Barbora Zpěváčková, Novinky

Když za tím vidíte politiky, chcete naznačit, že za tím je ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD)?

Ne, to neříkám, ale je pravda, že nepřátel a lidí, komu vadím, mám mraky. Od samého začátku dostali kauzu přidělenou ti správní policisté, kteří v minulosti spolupracovali s kmotry, konkrétně pan Pavel Nevtípil, který vystupoval s (pražskou státní zástupkyní) paní Máchovou v kauze, při níž byl pan Sitta připraven o papírnu Neograph.

(Pražský městský soud otce a syna Sittovi, kteří se dostali do sporu s podnikateli a právníky kolem lobbisty Ivo Rittiga, nepravomocně odsoudil za tunelování vlastní firmy, Vrchní soud v Praze však případ vrátil a zkritizoval postup státní zástupkyně Máchové a vyšetřovatele Nevtípila. Letos v únoru Městský soud v Praze rozhodl, že Sitta st. se může vrátit do čela podniku – pozn. red.)

Jak se zachováte v případě žádosti o vydání? Budete se mu bránit, nebo požádáte Sněmovnu, aby vás vydala?

Ještě jsem o tom nepřemýšlel, musím se poradit se svými právníky. Je zvláštní, že policie teď vyšetřuje kauzu, která je z roku 2008. To si teď někdo po devíti letech vzpomněl, že to bude vyšetřovat? Je jasné, že je to zadání.

Přemýšlel jste o tom, že byste kvůli případnému trestnímu stíhání ve volbách nekandidoval?

Vždyť je přeci jasné, že to udělali právě proto, abych nekandidoval. Každý rozumný občan to pochopí. Čapí hnízdo funguje, slouží veřejnosti, zaměstnává 68 lidí, xkrát tam byly kontroly za hejtmanů Bendla a Ratha i za ministra Kalouska. Je to celá vymyšlená, nesmyslná záležitost.