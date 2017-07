Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg by se měl „vyprdnout” na rýpání do lidovců a trochu makat ve Sněmovně, prohlásil v telefonickém rozhovoru pro Novinky šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Reagoval tak na Schwarzenbergova slova, že se... Celý článek Bělobrádek: Schwarzenberg by se měl vyprdnout na rýpání do lidovců a makat ve Sněmovně»