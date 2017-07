Ministerstvo průmyslu a obchodu chce možnost skrytých identit zavést především kvůli kontrolám autobazarů nebo předváděcích akcí.

„Novela zavede nové kontrolní nástroje pro ČOI, které umožní reagovat na praktiky, které nyní nemohou být potlačovány. Návrh se snaží o nezbytné zajištění míry ochrany spotřebitelů,“ hájil normu ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD).

Je to perlička. ČOI dostane postavení tajné služby Jaroslav Kubera (ODS), místopředseda Senátu

Nad zákonem se podivoval místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). „Poslanci nám to sem všecko hodili, je to všecko jeden lepší materiál než druhý, a odjeli si na prázdniny. Perlička třeba je, že ČOI má dostat postavení tajné služby, kdy kontroloři budou pod tajnou identitou,“ kroutil hlavou Kubera.

Proti se ostře vyslovil i senátor Ivo Valenta. Použití skryté identity je podle něj krok zpět do doby před revolucí. „Je to návrat do doby totalitní, kdy byla společnost prošpikovaná utajenými agenty a informátory,“ komentoval.

Ještě tvrději se vyjádřil senátor Tomáš Grulich (ODS). Normu přirovnal k počátku nacistického státu a fašistické Itálii. Navrhl zákon zamítnout, ale neúspěšně.

Bude to výjimečné, ujišťoval Havlíček



Šéf resortu průmyslu Havlíček však senátory ujišťoval, že se bude jednat o výjimečný institut a bude se týkat pouze několika málo inspektorů. „Rozhodně to nebude tak, že inspektor dostane krycí doklad a bude s ním moci libovolně nakládat v řádu týdnů. Podléhá to schválení, bude vedena přesná evidence,“ uvedl.

Inspektoři budou moci mimo jiné nově vstupovat do uzamčených prostor podnikatele při podezření, že prodává nebezpečné zboží nebo padělky. Kontroloři by měli mít také možnost snadněji zjistit informace o provozovatelích e-shopů. O kontakt na provozovatele by mohli nově požádat například majitele webhostingových služeb, který by měl ze zákona povinnost ho poskytnout.

Pro novelu nakonec zvedlo ruku 54 senátorů, proti jich bylo pouze sedm, dalších sedm se zdrželo. Kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout zde. Normu nyní dostane na stůl prezident Miloš Zeman.