Zástupci ostatních parlamentních klubů se Kalouskovu moralizování nepřímo vysmáli a ve čtvrtek odcestují. „Nejsem příznivcem laciných předvolebních gest, letím v každém případě. Pan Kalousek mi rozhodně itinerář organizovat nebude,“ řekl Právu Radim Holeček (ODS).

Připomněl, že kritiky se dočkali poslanci i kvůli cestě do Sýrie koncem loňského roku. „I v tomto případě platí kafkovské „zlo o dobru ví, nikoli dobro o zlu”. A to je špatně. Poznávejme i zlo, je to jako očkování,“ prohlásil Holeček.

Podle Kalouska to ale dává o těchto poslancích jasný obrázek. „Pokud mají kolegové pocit, že to mají přejít mlčením a cestu do Číny vykonat, je to o nich dostatečně výmluvná informace,“ řekl Právu Kalousek.

Podle Bohuslava Chalupy (ANO) bychom si neměli účelově hrát na morální autority. „Ještě bychom měli vyzvat občany, aby se zbavili telefonů čínské výroby a hodili je do záchodu. Tím Číňany určitě vytrestáme,“ řekl Právu v nadsázce.

Názor Kalouska prý respektuje další z členů delegace – Marek Černoch (Úsvit), který ale poznamenal, že jde o pracovní cestu a není tudíž důvod ji rušit. „Pokud bychom měli brát slova pana předsedy vážně, tak by asi z místa měly odejít i všechny české firmy, kterým se podařilo na čínský trh dostat,“ řekl Právu.

Václav Klučka (ČSSD) pak dodal, že cesta se připravovala víc než dva měsíce, přičemž své zástupce do delegace nominovaly všechny kluby. Pokud by měla být zrušena, jak původně Kalousek prosazoval, musel by o tom rozhodnout podle Klučky sněmovní organizační výbor, který cestu také schválil.

Výbor se tím kvůli časové tísni nezabýval, a proto Kalousek vyzval poslance, aby se cesty neúčastnili, a vyjádřili tím „symbolický protestní akt proti tomu, jak zločinný komunistický režim zabil jednoho významného intelektuála a spisovatele“.

Klučka připustil, že se lze pobavit na téma dodržování lidských práv, nicméně nevidí žádný důvod cestu negativizovat. „Toto pro mě není názor, nejedu sám za sebe, ale za klub,“ uvedl pro Právo.

Soňa Marková (KSČM) zase připomněla, že vztahy ČR a Číny jsou podporovány na nejvyšší úrovni, cesta je přitom součástí tzv. parlamentní diplomacie. „Není tedy důvod se cesty nezúčastnit jen proto, že pan Kalousek odchází do propadliště dějin, a tak kolem sebe kope,“ řekla Právu.

Marková tím narážela na opakované návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Zemi draka, ale i premiéra Bohuslava Sobotky či ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (ANO).

Prezident Miloš Zeman (vlevo) a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching v Pekingu (snímek z května).

FOTO: Karel Čapek, ČTK

„Vážím si těch dvou dam“

Sedmidenní cestu do provincie Sečuán schválil organizační výbor složený ze zástupců všech klubů v polovině června. Podle zápisu z jednání, do kterého Právo nahlédlo, nikdo z přítomných neměl žádnou připomínku, pro zvedli ruku všichni přítomní členové.

„O cestě rozhodl organizační výbor ještě před tím, než čínský komunistický režim zahubil významného spisovatele a disidenta. V každém případě si vážím těch dvou dam, které cestu odřekly,“ dodal Kalousek.

Cesta se koná na základě pozvání čínského velvyslanectví v Praze, dolní komora pětici poslanců vyplatí ze svého rozpočtu pouze diety a pojištění, ostatní náklady hradí čínská strana. Delegace poletí běžnou linkou.

Poslanci mají v průběhu cesty mimo jiné jednat o vývoji dědictví a ochrany v oblasti tibetského náboženství. Diskutovat budou s budoucími zástupci Tibetské a Cchijangské autonomní prefektury Ngawa. Setkat by se měli také se zástupci prefektury Ganzi, navštívit nemocnici, fotovoltaickou elektrárnu a farmu chovající jaky. Tématem má být i rozvoj turistiky.