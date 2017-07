Některé průzkumy naznačují, že ODS roste, dostala se dokonce i na druhé místo za ANO. I tak má ale okolo deseti procent. Není to stále málo?



Pro mě je podstatné, že ODS jako jedna z mála stran v preferencích roste. To, co děláme, oslovuje voliče a zvyšuje se naše podpora. To je pozitivní. Ale nepřikládám tomu velkou váhu, protože jediným rozhodujícím průzkumem veřejného mínění jsou pro mě volby. To, že se tu objevuje podpora pro naši politiku, je zjevné.

Jednobarevná vláda Babiše s podporou komunistů je politické dno předseda ODS Petr Fiala

Ty zprávy z průzkumů jsou ale dvě: jedna je tato, a druhá – ta už pro mě potěšující není – je, že tu hrozí jednobarevná vláda Andreje Babiše s podporou komunistů. Což je politické dno, před kterým už nějakou dobu varuji. O to větší důvod, abychom se snažili mít co nejsilnější mandát.

Jak si vysvětlujete, že ANO stále převyšuje ostatní – jak vy říkáte – demokratické strany o desítky procent?



Nebezpečí, před kterým varuji, je reálné. Ale mnohokrát se ukázalo, že čísla z průzkumů neodpovídají realitě, a opravdu nebudu urážet voliče tím, že budu říkat, že tu jsou nějaké průzkumy a takhle dopadnou volby.

Lidé se průzkumy neřídí. Budou se teprve rozhodovat a pro mě je důležité přesvědčit je, že pokud chtějí mít nižší daně, vyšší příjmy, pokud chtějí méně byrokracie a více svobody, tak mají volit ODS. Průzkumy chápu jen jako pomocnou informaci, jíž nepřikládám velkou váhu.

Čemu ji ale přikládám, jsou tendence. Vidím-li dlouhodobě, že roste podpora ODS, ale stejně tak že hrozí jednobarevná vláda ANO s podporou KSČM, tak to jsou pro mě zprávy, které musím brát vážně. Není to malování čerta na zeď. Na Slovensku taky před několika lety měl Fico se svou stranou v průzkumech kolem třiceti procent a nakonec měl přes čtyřicet a jednobarevnou vládu.

Vládě s podporou komunistů nebo vtažení komunistů do vlády, jak zase slibuje ČSSD, je třeba zabránit. A dnes jsme jediná demokratická strana v pravé části spektra, že má volič jistotu, že jeho hlas nepropadne.

Nevytahujete opět před volbami komunistického strašáka? KSČM je přece jen dlouhá léta parlamentní strana s nezanedbatelnou podporou.



Nevytahujeme. Říkáme, že pro nás jsou komunisté nepřijatelní i pro podporu vlády, nechceme, aby se mohli podílet na vládnutí. ČSSD říká, že už by si to dokázala představit, Andrej Babiš by si zase dokázal představit, že by ho podpořili. To je pro všechny demokraticky smýšlející občany varování.

Kdo si říká, že tady už žádné nebezpečí komunismu nehrozí, tak mu doporučuji si poslechnout debatu v Poslanecké sněmovně z tohoto týdne, kde komunisté argumentovali proti účasti našich vojáků v rámci NATO v pobaltských státech. Ať si poslechne argumentaci našich komunistů, ať si poslechne jejich protizápadní výroky ve prospěch Ruska. Ať vidí, jaké nebezpečí představují.

KSČM sice nevládne, ale komunisté ve Sněmovně jsou, navrhují a schvalují zákony s poslanci ostatních stran.



Musím respektovat rozhodnutí občanů v demokracii, to je naprosto v pořádku. Komunisté jsou opakovaně voleni, mně se to nelíbí, myslím si, že by to mělo být jinak, ale tyhle boje jsme měli svést začátkem 90. let.

Ale jako jsou pro mě nepředstavitelné jakékoliv vlády s extremisty, tak je pro mě nepředstavitelné, aby ve vládě byla strana, která se hlásí ke komunistické ideologii, má ji dokonce v názvu. Rozlišovat mezi tím, že někdo je zvolen občany do parlamentu, a tím, že se podílí na vládě, já musím.

Vy si umíte představit vládu ve stylu „všichni proti Babišovi“, třeba s účastí ODS a ČSSD?



Opakovaně odmítám spekulace o tom, co bude po volbách. Nevíme, jak voliči rozdají karty, nevíme, jak to dopadne a kdo jak bude silný. Vím jedině to, že ODS nezopakuje své chyby, ke kterým v minulosti došlo. Nestaneme se součástí vlády, ve které nebudeme schopni realizovat svůj program. Slibuji voličům, že nic takového neudělám.

Jednociferný výsledek bych považoval za neúspěch předseda ODS Petr Fiala

Pro mě bude podstatné, abychom měli co nejsilnější mandát a na jeho základě hledali spojence, se kterými budeme moci realizovat programové body, které jsme lidem slíbili. I ve mně osobně je záruka, že nepůjdeme do vlády jen proto, abychom tam měli pár ministerstev a byli tam jako kosmetický doplněk.

My vládnout chceme. Chceme být co nejsilnější, a pokud se dnes dostáváme do pozice lídra demokratických politických sil, je to jen dobře.

A máte nějaký strop, co se volebního výsledku týče, pod kterým byste přijal odpovědnost a rezignoval?



Přiznám se, že jsem nad tím nepřemýšlel. Očekávám volební úspěch. Ale když se mě takto ptáte, tak za neúspěch bych považoval výsledek, který by nebyl dvojciferný.

V takovém případě byste pak dal hlavu na špalek?



Pak bych se bavil s příslušnými stranickými orgány, co budeme dělat dál a jakým způsobem budeme tu situaci řešit. Ale v tuto chvíli si volební neúspěch nepřipouštím.

Vládu s ANO odmítáte, ale na některých bodech – například daňových opatřeních – byste se určitě shodli.



Počkejme, co bude po volbách. V případě hnutí ANO je zde stále rovnítko mezi ANO a Andrejem Babišem. Ten musel odejít z vlády z důvodů, které trvají. Andrej Babiš nemůže být součástí ani příští vlády. Pro mě jsou to hypotetické otázky.

V některých věcech bychom se jistě shodli, na druhé straně nevím, jestli to bude platit i druhý den. Jejich názory a programové pozice se proměňují v řádu dní, někdy i hodin.

ODS určitě nedovolí, aby pokračovalo, co se v této zemi dělo v posledních třech a půl letech: neustálé zvyšování byrokracie, zasahování státu do věcí, do kterých nemusí, omezování svobod a útoky na podnikatele, zvlášť na ty menší.

Připomínám, že to dělala soc. dem. s hnutím ANO, a dělala to také KDU-ČSL. Jestli nám teď někdo začne vykládat, že je ochránce drobných živnostníků, tak co v té vládě dělal?

V případě ANO je tu jeden problém. Teď mluví o zjednodušení daňového systému. Jak to, že když měli ministra financí, byli silní, dělali všechno možné, proč nedokázali s daňovým systémem něco udělat? Kdo jim to má věřit? Já tedy ne.

Každá strana, včetně těch vládních, přece před volbami slibuje, co neudělala, když mohla – to už je takový folklór.



A já našim voličům říkám: my ty sliby dodržíme. Jsme poučeni z minulosti. Víme, že když sliby nedodržujeme, když zrazujeme pravicovou politiku, tak nás lidé nevolí.