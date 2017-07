Plyne to z Valentova přiznání o vedlejších činnostech, příjmech, nově nabytém majetku i dluzích, které jsou zákonodárci, stejně jako členové vlády, povinni každoročně předkládat do konce června, a to vždy za uplynulý kalendářní rok.

Valenta uvedl, že loni získal z prodeje cenných papírů 2,3 miliardy korun. Dalších 242 miliónů činil příjem z držby cenných papírů, úroky z účtů mu vynesly 452 tisíc Kč. Další téměř čtyři milióny si připsal na své konto díky pronájmu nemovitostí a tři milióny označil jako příjem z postoupené pohledávky.

Tradiční milionáři

Senátor přiznal dar, a to soubor věcí movitých nad 5 miliónů korun, které získal na základě darovací smlouvy. Na druhé straně splácí úvěr, který na konci loňského roku činil 245 miliónů Kč. Loni si pořídil cenné papíry bankovních institucí za 326 miliónů.

Valenta je společníkem devíti firem se sídlem v Česku, na Slovensku, Ukrajině a na Kypru. Mezi nejznámější patří Synot.

Mezi politiky s nejvyššími vedlejšími příjmy za loňský rok se zařadili senátor a šéf Juty a. s. Jiří Hlavatý (za ANO). Dividendy jeho akciovky mu vynesly 13 miliónů korun, mzda za funkci ředitele 3,45 miliónu, výnosy z cenných papírů 966 tisíc a důchod 662 tisíc Kč.

Mezi poslance-milionáře se zařadil nový ministr financí Ivan Pilný (ANO). Přiznal 7,8 miliónu korun za prodej akcií a 265 tisíc důchod.

Své místo obhájil také poslanec Tomio Okamura (SPD) s vedlejším příjmem 16 miliónů korun. Poslanec má široký záběr svého podnikání, vedle výuky cizích jazyků a tlumočnictví je společníkem i jednatelem v šesti firmách.

Poslanci a senátoři podle zákona o střetu zájmů mohou vedle svého politického angažmá podnikat, jak se jim zlíbí, nejsou nijak omezeni. Členům vlády jsou ale vedlejší aktivity zcela zapovězeny s výjimkou pedagogické činnosti a správy vlastního majetku.

Značná část politiků je vedle své funkce poslance či senátora současně komunálními politiky, ať už na krajské nebo regionální úrovni.

Stíhají několik funkcí najednou

Třeba senátor Jaroslav Kubera (ODS) zastává po léta funkci primátora Teplic a zastupitele Ústeckého kraje. Obě funkce mu loni vynesly 921 038 Kč. Senátor Lubomír Franc, který byl do loňského října královéhradeckým hejtmanem, si přišel za tuto funkci na téměř 1,3 miliónu. Spolu s manželkou si pak pořídil pozemek za dva milióny korun.

Celkem 1,1 miliónu přiznal senátor Karel Kratochvíle (ČSSD), a to za šéfování hřebčína v Písku, za angažmá v nemocnici Písek, za pronájem nemovitosti a za funkci v zastupitelstvu Jihočeského kraje.

Několik funkcí najednou zvládá Lukáš Pleticha (ČSSD), který jako náměstek primátora a uvolněný zastupitel Jablonce nad Nisou získal 822 tisíc a dalších 353 tisíc ze svého podnikání. Za pronájem nemovitosti inkasoval 117 tisíc, s manželkou si pořídil byt za 589 tisíc Kč.

Na druhé straně poslanec přiznal dvě hypotéky v celkové výši 3,4 miliónu a dalších 129 694 Kč činí jeho dluh na několika kreditních kartách.

Za 760 tisíc nakoupil bankovní cenné papíry ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Pořídil si také garáž za 208 tisíc a splácí hypotéku milión korun. Do podílových fondů a dluhopisů investoval senátor Jaroslav Malý (ČSSD), a to celkem 2,4 miliónu.

Mezi poslanci a senátory se najdou i takoví, jejichž přiznání je prázdné. Žádné vedlejší příjmy, žádné činnosti, žádné dluhy. Jen pro příklad: poslanci KSČM Miroslav Opálka, Josef Nekl, Leo Luzar, Pavel Kováčik, Jan Klán, Miroslav Grebeníček, Zuzka Rujbrová, Vojtěch Adam. Mezi senátory je to František Bublan (ČSSD).