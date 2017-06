Sociální demokracie v poslední době řeší především pokles preferencí. Podle posledních průzkumů by ji volilo 10 až 14 procent dotázaných. V posledních volbách nejsilnější politická strana se tedy snaží propad zastavit a důvěru voličů znovu získat. Podle Zaorálka je hlavním receptem konec rozporů v ČSSD.

„Byl bych rád, kdybychom v sociální demokracii skončili s psychoanalýzou, kdybychom přestali mluvit o sobě a mluvili spíš o tom, co potřebuje tato země,” vyjádřil své přání Zaorálek. Dodal, že by se měly skončit debaty o kandidátkách.

„Kdo chce kandidovat, tak už to snad řekl. Měli jsme procedury, ve kterých jsme to zvládli a teď je potřeba shromáždit armádu a vyrazit a všichni by měli respektovat to, že sociální demokracie teď musí být srozumitelná a musí zatraceně rychle sdělovat lidem, proč tu je a proč je důležité, aby tu byla,” naznačil další směřování Zaorálek.

Médiím to sdělil v pátek před jednáním grémia, kde by mělo vedení ČSSD seznámit se strategií krajské lídry a ukázat jim i logo. To současné totiž Zaorálkovi připomíná „hlávku zelí namísto růže”.

ČSSD prošla následkem poklesu volebních preferencí proměnou. Tehdejší předseda a současný premiér Bohuslav Sobotka v polovině června odešel a nahradil jej ve vedení statutární místopředseda strany Milan Chovanec. [celá zpráva] Strana vyměnila i volebního manažera. Starostu Náchoda Jana Birkeho na pozici vystřídal Chovanec. [celá zpráva] Volebním stratégem strany se pak ve čtvrtek stal expert na politický marketing Robert Žanony. Ten se podílel na vítězství slovenského premiéra Roberta Fica (Směr-SD)