Každý obchodní řetězec má vlastní specifické normy, požadavky, jak by zelenina měla vypadat.

Chutnají stejně

„My jako dodavatelé zeleniny musíme tato přání plnit. Samozřejmě při produkci pak vypadávají produkty, které z vizuálního hlediska neplní požadavky. Mají různé vady tvarů nebo velikostí. Jako pěstitelé se na tento problém snažíme upozorňovat a šířit osvětu zákazníkům. Ta zelenina, i když není přesně rovná, chutná stejně jako ta krásná, co splňuje podmínky,“ vysvětluje zástupce Odbytového družstva Polabí Petr Štefko s tím, že dříve se nestandardní zelenina zpracovávala alespoň průmyslově. Jenže v průběhu let podniků ubylo a tím pádem o tuto produkci přestal být zájem, a tak v podstatě vše končilo v kompostárnách.

Lidské oko

Všechna zelenina od pana Štefka má stejný původ. Na poli. Tam se zaseje, pak zalévá, nakonec sklízí. Ošklivá i hezká zelenina, například mrkev, společně putuje do třídírny. „Třídíme ji podle velikostí, to znamená od zlomků, přes střední až větší rozměry. Ty jsou pak následně tříděny a baleny. Lidský faktor je u nás důležitý. Kromě toho, že se podílí už na sklizni, tak je důležitý i u faktického třídění. Je to poslední kontrola po mechanické kontrole. Když kontrolor uzná, že ještě nějaká mrkev nesplňuje podmínky, manuálně ji odstraní.”

Nedokonalá, ale dobrá

Někteří prodejci ovoce a zeleniny začali nevzhledné produkty prodávat jako hit, ale za nižší cenu. „My jsme za to rádi, pro pěstitele je to důležité nejen z ekonomického důvodu, ale i z morálního. I na tu křivou mrkev je spotřebovaná stejná energie lidské práce jako na tu rovnou,“ řekl Novinkám Štefko.

„V současnosti prodáváme křivou zeleninu „Perfectly imperfect“, dokonale nedokonalá. Zákazníci mají na výběr červenou řepu, brambory, jablka, mrkev a brzy bude výběr větší. Cena u těchto produktů je o 20 % nižší, zájem zákazníků stoupá,“ řekl Novinkám tiskový mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček.

Roman Kotlář si s křivou mrkví v kuchyni hravě poradil.

FOTO: archiv Tesco

Kuchaři nadšení nejsou

Profesionální kuchaři v restauracích mají rádi suroviny hlavně kvalitní a čerstvé. Jenže různá zakřivení zeleniny jim tak trošku vadí. „Pokud by zelenina měla zůstat v celku, tak ta křivost je zajímavá, ale to čištění je komplikované, protože ty tvary vyžadují více práce,“ vysvětlil vítěz kulinářské soutěže Masterchef Roman Kotlář.