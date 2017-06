„Podle stanovisek dvou renomovaných právních kanceláří by ta žaloba neměla naději na úspěch. Mohli bychom se zachovat populisticky a žalobu podat, přestože by byl výsledek předem jasný. Ale tím bychom město připravili o mnoho miliónů korun, a tím se v podstatě zachovali stejně jako ti, kteří ho v minulosti rozkrádali," uvedla Krnáčová.

O možnosti podat žalobu na Béma či bývalé radní jednalo vedení města loni v listopadu. [celá zpráva] Žaloba měla vést k postihu politiků zodpovědných za kauzu Opencard a směřovat k vymáhání škody po někdejších pražských radních včetně Béma. Výše škody není známá.

Radní tehdy souhlasili také s žalobou na vymáhání škody po dvou bývalých úřednících magistrátu.

Nejsou důkazy, tvrdí Krnáčová



Nynější analýzy pro město posuzovaly, zda by v případě soudního jednání Praha unesla důkazní břemeno. Podle názoru právníků by neměla dostatek důkazů, aby spor vyhrála.

„Pokud by existovala alespoň minimální šance na úspěch, byla bych první, kdo žalobu podává. Nehodlám ale z městských peněz platit předvolební kampaň Pirátů. Pan (Jakub) Michálek má právní vzdělání a jistě ví, jaká je realita, ale přesto by město uvrtal do předem prohraného soudního sporu,” uvedla primátorka v narážce na snahu Pirátů podat žalobu kvůli brzkému promlčení.

Piráti s rozhodnutím rady nesouhlasí. Analýzu, na jejímž základě radní rozhodli, neviděli.

„Město nám ji tři měsíce nezákonně zatajuje. Těžko bychom ale mohli očekávat, že pražská koalice skutečné podá žalobu na Béma a (Petra) Hulinského, když pan Hulinský stále ovládá pražskou ČSSD,” řekl Michálek.

V tuto chvíli Piráti zvažují, zda nepodniknou právní kroky směrem k radě kvůli promlčení kauzy. „Opět se totiž ukázalo, že na pražském magistrátu nikdo za nic nezodpovídá a neexistuje osobní zodpovědnost,” dodal Michálek.

Bývalý primátor Bém už loni uvedl, že považuje rozhodnutí rady podat žalobu za projev duševního onemocnění a ztráty soudnosti.