Skončila už vládní krize?

Myslím si, že neskončila.

Jak tedy pokračuje?

Byl jsem zastáncem předčasných voleb a vypovězení koaliční smlouvy. Nenašel jsem pro to ve vedení sociální demokracie podporu, ale odchodem Andreje Babiše vládní krize přece neskončila.

Moc nevím, jak vysvětlit veřejnosti, že Babiš jako předseda hnutí ANO odešel a jeho ministři zůstávají. Obávám se, že jsme akorát dali Andreji Babišovi prostor, aby dělal efektivně svoji kampaň.

Měli skončit všichni ministři z hnutí ANO?

Byl bych pro předčasné volby.

ČSSD vyšla z krize oslabená.

Měla tedy skončit celá vláda?

Ano. Chápu, že by se toho pravděpodobně nedosáhlo, ale měli jsme být přinejmenším politicky odvážní a velmi razantně a velmi tvrdě k tomu vyzvat. A chtít i po našich partnerech dohodu o ukončení této koalice a rychlé volby. Mám pocit, že se budeme do října trápit a veřejnost to neocení.

Znovu opakuji, že pokud říkáme, že ANO je financováno Andrejem Babišem, a máme-li pochybnosti o tom, že Babiš platí či neplatí daně, což znamená, že se mohu domnívat, že celé hnutí ANO je financováno z nezdaněných peněz, tak přece nemůžu s těmi samými ministry sedět ve vládě.

Víceméně ale taková je politická realita, měl jsem jiný názor na řešení politické krize, ale nenašel jsem ve vedení strany většinu.

Aspoň určité zklidnění ve vládě ale nastalo. Jak podle vás z té krize odešla sociální demokracie?

Odešla z ní oslabená, což je zjevné a podle posledních průzkumů odešel oslaben prezident. Vydělaly na tom ostatní strany. Může to být Tomio Okamura, podle mě na tom mohla vydělat i TOP 09 a pravice jako taková. Veškeří aktéři toho sporu, snad s výjimkou lidovců, na tom prostě prodělali.

Když jste zmínil průzkumy, poslední tři ukazují, že sociální demokracie dostala, s prominutím, nejvíc na zadek.

Hmm (přikyvuje). Myslím si, že veřejnosti tu koncovku těžko vysvětlíme. Asi bylo legitimní chtít odchod pana Babiše z vlády. Pravděpodobně ale vedle toho měla následovat varianta odvážného politického rozhodnutí, a tím je výzva k předčasným volbám.

Chápu, že mi mnozí politologové řeknou, že jsem snílek a blázen, ale na druhou stranu lidé asi chtějí odvážná gesta. Nenašel jsem v tom v sociální demokracii podporu.

Druhá stránka věci byla opravdu vypovědět koaliční smlouvu a na tom koaličním půdorysu nepokračovat. Ani to nenašlo většinu. Jak jsem uvedl, nejvíc nás poškodil ten závěr. Obávám se, že budeme těžko vysvětlovat, že jsme vytlačili Andreje Babiše z vlády a sami v ní zůstáváme. Myslím si, že právě to mu vtiskne roli mučedníka.

Ono to vychází i ze zmíněných průzkumů, že Andrej Babiš z té krize vyšel lépe než Bohuslav Sobotka a ČSSD.

Ze začátku se ta kauza nějak vyvíjela a my jsme tu debatu o problémech ukončili strašně brzo a veřejnost neměla šanci se s tím problémem do hloubky seznámit.

Než jsme byli schopní vykomunikovat, o co vlastně jde, tak krize pseudoskončila. Nevím, jsem zvědav, v jakém klimatu bude ta vláda vládnout. Měla nastat snaha vládní koalice o politickou dohodu na předčasných volbách, k čemuž vyzývala i opozice. Nakonec ale ani komunisté, ani pravicová opozice nenašli sílu k tomu, navrhnout nedůvěru vládě, každý z jiných důvodů.

Vždycky si myslím, že nejlépe je třeba udělat čistý, chirurgický řez, a tím jsou předčasné volby. Pro mě to mělo víc pro než proti.

Pokud by říjnové volby skončily tak, jak nyní předpokládají průzkumy, tedy s výrazným propadem sociální demokracie, tak aby se ČSSD dostala do koalice, musela by se znovu spojit s ANO. Dokážete si to představit?

Sociální demokracie musí začít komunikovat vlastní témata k lidem. Pro ně jsme zatím nečitelní. Vládní krize skončila tak, že neskončila, je to z mého pohledu takové nemastné neslané.

A lidé od nás chtějí slyšet, jak chceme řešit zdravotnictví, školství, důchody, platy v ČR. Musíme se vrátit k návrhu daňových změn a velice rychle veřejnosti vysvětlit, že ten limit zhruba padesáti tisíc korun je flexibilní, že to bylo nastaveno pro diskusi.

(ČSSD navrhla zavést pro zaměstnance čtyři daňová pásma. Ti, kteří by brali nad 50 tisíc korun hrubého, by museli začít platit 32 procent ze superhrubé mzdy. Přišli by tak o tisíce korun měsíčně – pozn. red.)

Koalice s ANO, kde bude premiér Andrej Babiš, je pro nás téměř nemyslitelná.

Myslím si, že jsme schopni jít na nějakých sedmdesát osmdesát tisíc, abychom se vyhnuli debatě o tom, že trestáme ty úspěšné. Tak to určitě myšleno nebylo, spíš je to snaha pomoci těm čtyřem miliónům lidí, kteří jsou v zaměstnaneckých poměrech. A pokud se toto velmi rychle nestane, tak naše šance uspět ve volbách bude velmi nízká, protože lidé si řeknou, že sociální demokracie je vlastně zbytečná.

Stalo se to mnohým sociálním demokraciím po celé Evropě, protože jsme vyprázdnili témata, která lidi zajímala, a bohužel, mnohé sociální demokracie se vydaly cestou témat, která zajímají strašně malou část populace.

Neříkám, že ochrana menšin a další jsou témata nevýznamná. Na druhou stranu lidé mají jiné priority. Ochrana menšin je naším tématem, ale pro mě je důležitá kvalita zdravotnictví, výše důchodů a platů v ČR. To je opravdu alfa a omega toho, co máme komunikovat směrem k veřejnosti, a nemůžeme se zaměřovat na témata, která lidí nezajímají.

Když se podíváte na levicové strany třeba ve Švédsku a ve Skandinávii obecně, tak tam sociálním demokratům tím, jak se společnosti lépe a lépe dařilo, klesaly výsledky, protože ochrana sociálních jistot byla pro lidi méně významná než před pěti či deseti lety.

A možná opětovná koalice s ANO?

Koalice s ANO, kde bude premiér Andrej Babiš, je pro nás téměř nemyslitelná. Otázka je, jestli tady bude realizovatelná nějaká jiná forma koalice, ty se dělají po volbách. A pro nás je z mého pohledu naprosto nepředstavitelná jakákoli koalice s extremisty anebo za jejich podpory. To je věc, kterou naprosto vylučuji.

Cítím v sociální demokracii obrovské poraženectví.

Kdyby se nepodařilo témata, o kterých jste hovořil, prosadit, a tím pádem by ČSSD ztratila ve volbách a hrozil by jí přesun do opozice, mělo by za to vedení soc. dem. vyvodit osobní odpovědnost?

Myslím si, že pokud volby dopadnou špatně, tak bude mimořádný sjezd, kde se výsledky vyhodnotí. A kdybychom neuspěli výrazně, není možné po volbách fungovat až do řádného termínu sjezdu.

Pak je potřeba velice rychle na ústředním výboru vyhodnotit výsledky a případně se pokusit o svolání sjezdu. Dnes cítím v té straně obrovský defétismus, poraženectví a je to obrovská škoda. Strana je silná, letitá a já budu dělat všechno pro to, abychom se zvedli a šli do voleb.

Protože vždycky je lépe zemřít v boji než někde skrčený v rohu a bát se. Myslím si, že to ztracené není, že ta bitva, která nás čeká, není rozhodnutá. Český volič je přemýšlivý a z vládní krize lidem utkvěly v paměti nové věci. Ať to byly nahrávky s Andrejem Babišem, nebo chování mnohých aktérů. Myslím si, že s odstupem doby to může vypadat úplně jinak.

Zmínil jste výrazný pokles preferencí prezidenta Zemana, který z vládní krize neodešel rovněž nejlépe. Vy jste ho ale dřív podporoval, měli jste dobré vztahy. A v minulosti ho podporovala i ČSSD. Je teď pro sociální demokracii a prezidentské volby skousnutelný jako kandidát, kterého může strana podpořit?

Musím říct, že to, co se stalo na Pražském hradě, ve mně zanechalo obrovskou pachuť a smutek. Protože to se prostě nemělo stát, a nebylo to důstojné hlavně osoby prezidenta Zemana.

Měl jsem s ním vždy korektní vztahy a chtěl bych je mít i do budoucna, ale to, co se tam stalo, je k nějakému zamyšlení a k debatě. Myslím si, že pan prezident velice dobře ví, že tam přestřelil. Jsem přesvědčen, že to vnitřně musí vědět.

A propad jeho popularity z 55 na 41 procent je docela varující, když ho čekají v lednu volby. Bude teď muset velmi zvažovat, jak dál postupovat. A skousnutelný pro sociální demokracii? Buď vygenerujeme vlastního kandidáta, což by se muselo stát někdy v letních měsících, aby se propojila parlamentní kampaň s prezidentskou, a pak ztrácí jakýkoli smysl nějaké listopadové referendum ve straně, koho podpořit.

Anebo tedy bude v listopadu avizované referendum, kam zahrneme všechny, kteří v té době budou kandidovat a projeví nějaký zájem o to, abychom je tam zahrnuli. Takže samozřejmě i osoba Miloše Zemana.

On úplně neztratil podporu všech sociálních demokratů, to by bylo určitě falešné takto říkat. Ale u části bezesporu ztratil, část zklamal, a pak je tady určitá část našich voličů a členů, kteří mu fandí i v této situaci, ale tato část výrazně klesla.

Kam patříte vy?

Abych se přiznal, jsem z toho smutný, takže jsem asi ten zklamaný. Přišlo mi to líto, protože ani osoba Miloše Zemana, ani budova Pražského hradu, ani osoba premiéra si nezasloužily ten tyjátr, který se tam odehrál.

Může vůbec ještě ČSSD přivést svého kandidáta na prezidenta?

Může. Zazněla nějaká dvě jména a myslím si, že to není konečný seznam. Má-li mít šanci nějaký levicový kandidát, tak to nemůže být kandidát čistě jedné strany.

To znamená, že je možná spolupráce s jinými subjekty. Teď nemyslím komunistickou stranu, ale nějaké subjekty, které se hlásí spíš k tomu středu, nebo levému středu. Šance to stihnout bezesporu je.

Otázka je, jestli se najde osobnost, která bude mít chuť do toho souboje jít. Ten je dopředu velmi složitý. Prezident Zeman má pořád bonus toho, že je brán jako prezident levicový, vcelku lidový a prezident s nástroji, které má. Už prezidentský mandát mu umožňuje obrovský manévrovací prostor a přístup do médií.

Je taková osobnost?

Pan premiér jmenoval dvě jména – Lubomíra Zaorálka a Milana Štěcha – je na nich, jestli se rozhodnou tu rukavici přijmout. O tom, že by ji přijali, zatím nevím.

Napadá vás jiné silné jméno, které připadá v úvahu?

Myslím si, že tady ještě jedno dvě jména mohou být. Doufám, že léto trochu zklidní politické vod a že v září budeme svědky nějaké férové volební kampaně.

Vedení ČSSD vyškrtlo Jiřího Zimolu z kandidátky do sněmovních voleb v jižních Čechách a on to nakonec respektoval. Jaký to může mít dopad pro sociální demokracii, především v kraji, kde je významnou personou?

Je potřeba říci, že jeho stanovisko tu situaci zklidní, a pro sociální demokracii je to dobře. Na druhou stranu mě vcelku mrzí, že Jiří Zimola na poslední jednání ani nepřišel, mohli jsme si to říct. Je výraznou osobností ČSSD a myslím si, že jeho dny určitě nejsou sečteny, a pokud bude chtít v politice pokračovat, tak určitě šanci má.

Teď úplně z jiného soudku. Počátkem roku jste mi řekl, že budete řešit problém se stále se zvyšující kriminalitou a přestupky cizinců zaměstnaných v průmyslových zónách, především na Plzeňsku a Královéhradecku. Co se od té doby změnilo?

Samozřejmě chápu firmy a podnikatele, jejichž hlavním cílem je zisk, vyrábět. Na druhou stranu je tady stát, který by se měl starat o určitý udržitelný rozvoj a sociální a bezpečnostní klima v těch oblastech.

V první fázi jsme se zaměřili na dvě oblasti – ta první je spojená s výrobou Škody Mladá Boleslav v Kvasinách na Královéhradecku, druhou je Plzeňsko a tamní Borská pole. Výrazně se zvýšil počet hlídek i policejních kontrol v těchto oblastech, kdy na Plzeňsku je spíše problém veřejného pořádku a rušení nočního klidu, v oblasti Kvasin je hodně vidět fenomén porušování dopravních předpisů.

Tam velká část zaměstnanců denně přijíždí z Polska a odjíždí zpět. Problém je v tom, že pokud stát bude v budoucnu prosazovat rozvoj velkých průmyslových zón, tak vedle nich musí zařídit infrastrukturu.

Slyšel jsem, že v některých tamních obcích už je nastěhovaných více cizinců než původních obyvatel. Přináší to problémy?

Přináší to problémy například i v oblasti odpadového hospodářství. Cizinci samozřejmě produkují odpad, ale pokud tam nejsou trvale hlášeni, tak se na ně nevztahuje poplatek obci.

To znamená, že občané platí za ty cizince služby, a pro některé obce jsou to i jednotky miliónů korun, které kvůli tomu vydávají ze svých rozpočtů.

Přineslo vyšší nasazení policistů a častější kontroly ve zmíněných průmyslových zónách vůbec nějaké výsledky? Počátkem roku jste si stěžovali, že tam kriminalita, a právě páchání přestupků, stoupla v řádu desítek až stovek procent.

Díky nasazení větší policejní síly a třeba i dvojnásobnému počtu kontrol se v prvních měsících zachytilo více přestupků než v minulosti, ve srovnání s lednem jich podle posledních statistik z května výrazně ubylo. Například v Kvasinách o více než polovinu, co se týká přestupků v dopravě.