Poměrně hladce prošla Senátem novela zákona o pohřebnictví. Její předkladatelka ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) před schválením řekla, že cílem její novely není pouze zákaz papírových rakví, ale především zavádí možnost kontrolovat a sankcionovat pohřební ústavy a krematoria.

„Pro každého občana České republiky to přináší větší jistotu důstojného pohřbívání zesnulých osob, znamená to důstojnější nakládání s našimi kamarády a příbuznými. Cílem novely je zavést kontrolu a sankce a proniknout do podnikání v oblasti pohřebnictví,“ shrnula Šlechtová přínosy své novely.

Novela umožňuje rodičům pohřbít nenarozené dítě, a to i do váhy 500 gramů. Šlechtová tak chce, aby každému rodiči bylo na požádání vydány ostatky nenarozeného dítěte, ať už bylo v jakékoli fáze vývoje.

Nový trestný čin - hanobení lidských ostatků



Právě pohřbívání mrtvých nenarozených dětí se stalo kamenem úrazu při projednávání. Senátor Vladimír Plaček (ČSSD) argumentoval tím, že u dítěte, které zemře ve 12. týdnu věku není třeba ještě patrné, jakého je pohlaví. Mezi argumenty také zaznělo, že tělo takto malého dítěte je velice křehké.

Novela také zpřísňuje pravidla podnikání v pohřebnictví. Provozovatelé by nově museli skládat zkoušku. Norma také zavádí nový trestný čin, a to hanobení lidských ostatků. Nově by provozovatelé pohřebních služeb měli mít zvláštní místnosti, kde budou moci být zesnulí upravováni.

Nově by také měla být zákaz vystavovat mrtvá těla, pokud k tomu lidé během svého života nedali souhlas. To by mohlo například zakázat výstavu Bodies, tedy výstavu pravých lidských těl a orgánů, které jsou ošetřeny a stabilizovány speciální konzervační metodou.

Fyzická osoba bude moci dostat za přestupky pokutu až 100 000 korun, právnická až 500 000 korun. V některých případech se předpokládá i odebrání koncese. Například pokud někdo přechodně uloží tělo zemřelého mimo prostor márnice, půjde o hanobení lidských pozůstatků, které může být kvalifikováno i jako trestný čin výtržnictví.