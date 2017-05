„Nechci, aby se písemné interpelace změnily v komunistickou propagandu,” osvětlil své vystoupení Herman.

„Komunisté měli 40 let na to, aby tuto zemi zdevastovali morálně a hospodářsky takovým způsobem, že se z toho hrabeme dodnes,” dodal s tím, že je nepřijatelné, aby „na půdě českého parlamentu v roce 2017 zaznívala komunistická propaganda”.

„Je to hanba české politiky, že komunisté stále v parlamentu sedí,” uzavřel své vystoupení, které komunističtí poslanci ocenili nesouhlasným bušením do lavic.