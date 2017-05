Na sociálních sítích a internetu lidé na fotografiích a videích zaznamenali prakticky celý váš večerní program.

Všechno snad ne, ale hodně jsem se fotil. Víc, než jsem si myslel. Ale zatím to bylo jen o příjemnostech, nepotkali jsme dosud nikoho nepříjemného.

Žádné blbé poznámky?

Nikde a nikdo, žádné blbé kecy ani jednou, jen samá blahopřání a žádosti o focení. A když jsme šli (s přítelkyní - pozn. red.) po Karlově mostě, nabídli nám plavbu nejnovější lodí z Benátek. Bylo to opravdu fajn. Na to, jak to vypadalo, to byl pěkný a příjemný den.

Vyjádření politiků k omilostnění Kajínka. Zdroj: Novinky.cz

Víte, že jste svým výstupem před desítkami kamer udělal fakticky zdarma obrovskou reklamu jedné oděvní firmě? Vaše zelené tílko se stalo okamžitě hitem internetu.

To je úsměvné a nenapadlo by mě to. Měl jsem připraveno, že z té věznice půjdu pomalu nahý, ale nakonec jsem si vzal na sebe alespoň tílko. Zrovna mi ale nedošlo, že bude tak zářivé. A budete se divit, ale mám ho zrovna zase na sobě (rozhovor vznikal ve středu odpoledne - pozn. red.). Ještě jsem se nedostal k tomu, abych si koupil oblečení, zrovna se chystáme, že si na sebe něco koupím. A těším se na to.

Víte, kdyby vás 23 let oblékali do hadrů, kterým říkají oblečení, tak byste se taky těšil. Musím se nějak normálně obléknout

Jak na vás po těch letech působí Praha?

Praha je úžasná a pozor, Praha voní! Když jsem byl naposledy v Praze (v Praze se schovával během svého útěku z vězení v roce 2000 - pozn. red.), tak smrděla, hodně smrděla. A teď jsem byl v šoku, že voní, byl jsem fakt překvapený. Šli jsme i středem města, jeli nějakým taxíkem mezi spoustou aut, a skutečně voní. Je to úžasné.

Takže první den na svobodě jste si užíval?

Byli jsme spokojení a opravdu si ten večer užili. Jestli znáte Světozor (v centru metropole), tam kdysi býval Bananas Bar. Chodil jsem tam na točenou banánovou a jahodovou zmrzlinu za dvě koruny, měli tam i poháry asi za patnáct korun, což byla už drahota. Tak jsme tam včera zašli, jestli to tam ještě vůbec funguje. Koupili jsme si tam poháry, které proti ceně, co znám já, stály tentokrát sto korun, ale to je v pořádku. Zmrzlina je tam však pořád perfektní.

A co první noc v měkké posteli a bez mříží?

Takovéto věci se nedají ani vykládat a popsat. Je to prostě obrovská a zásadní změna, z mého pohledu zázrak. Teď se ale ještě pořád nadechuju.

Už jste si dal alespoň první pořádné jídlo, nějaké typicky české, jako je svíčková?

Tohle jde úplně mimo mě. Je to o tom, že samozřejmě když jste ve vězení, chcete pořádné jídlo. Tak se ho tam snažíte sehnat. A teď jsem svobodný člověk a je pro mě úplně nepodstatné, jestli sním husu dnes nebo až zítra nebo jindy prase.

Rozumíte, můžu si ho koupit, kdykoli jít svobodně do jakékoli restaurace anebo si upeču, co budu chtít. Takže pro mě to momentem, kdy jsem vyšel z té brány, přestalo být zajímavé.

Samozřejmě mám rád dobré jídlo, to ano, a přijde doba, kdy si ho budu vychutnávat. Ale teď se aklimatizuji.

Překvapilo vaše prohlášení, že nepijete vůbec alkohol. Ani to pivo si nedáte?

Prostě nepiju žádný alkohol, tak to je. Vždycky v nějaké době jsem to zkusil, protože kolem mě všichni alkohol pili, tak jednou za čas, ale zjistil jsem, že to pro mě není. Navíc jsem od mládí jezdil na motorkách a autem a v životě bych si nedovolil sednout za volant pod nějakým vlivem. Když vidím, co se dnes děje, tak je to pro mě nepochopitelné.

Také jsem odpůrcem drog, to je pro mě velká neznámá, nekouřím, kromě alkoholu nepiju ani kafe a čaj. Takže piju studené mléko, to mi chutná, pak aloe vera, různé koly a minerálky.