„Sprostý vrah včera v Manchesteru zavraždil desítky lidí. Dnes je v České republice hlavní mediální hvězdou sprostý vrah. Je to jenom pro politickou volební kampaň pana prezidenta Zemana. Slušnému člověku je z toho nevolno,“ reagoval ve Sněmovně Kalousek.

Vyjádření politiků k omilostnění Kajínka

Pochyby o důvodech, které prezidenta k udělení milosti vedly, vyjádřil před časem i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Je to pravomoc prezidenta. Možná je to součást kampaně. Pan prezident změnil názor,“ řekl Novinkám s tím, že Zeman v minulosti říkal, že bude dávat prezidentské milosti jen v případě vážně nemocných lidí nebo těm, kdo nespáchali závažný trestný čin.

Gazdík: Zeman využívá populární příběh



Změnu názoru Zemanovi vyčítají i další politici. „Je právem prezidenta republiky udělit milost. To, co mi vadí, je, že prezident říkal, že milosti udělí pouze ze zdravotních nebo humanitárních důvodů. Prezident se měl snažit o to, aby bylo znovu obnoveno soudní řízení,“ míní šéf STAN a místopředseda Sněmovny Petr Gazdík. Prezident podle něj využívá toho, že příběh Kajínka je mezi lidmi populární.

„Prezident říkal, že k milostem nebude přistupovat, jen při zohlednění vážných zdravotních problémů. Tady se nezdá, že by to tak bylo,“ konstatoval lídr ODS Petr Fiala.

„Respektuji pravomoc prezidenta udělovat milosti. Ale to udělení milosti neznamená, že je člověk nevinen,“ podotkl poslanec hnutí ANO a člen výboru pro bezpečnost Bohuslav Chalupa.