Pilný ve středu s premiérem mluvil zhruba 45 minut. On mu pak potvrdil, že jeho jméno je pro něj na post ministra přijatelné. „Bavili jsme se o systémovém přístupu k tomu, co se vlastně ještě dá udělat do konce volebního období. Legislativně už toho moc nestihneme, ale můžeme připravit určité podklady pro příští vládu,” shrnul své priority Pilný.

Pilný přiznal, že se Sobotkou o možném termínu nástupu nemluvili. Celá věc je totiž nyní v rukou prezidenta Miloše Zemana. On sám je ale připravený nastoupit do úřadu už v pátek. Případně v následujícím týdnu.

„Probírali jsme státní rozpočet, který se připravuje a já jsem panu premiérovi dnes řekl, že jsem velice lakomý,” dodal.

Nejsem Kalousek

Na letní nátlak ministrů, kteří za ním budou chodit a žádat jej o další peníze se ale těší. „Budu si to hrozně užívat,” upřesnil. Je to podle něj přirozený proces, že lidé žádají peníze, které nejsou, a on musí udržet státní rozpočet i deficit na uzdě.

„Nejsem Kalousek, takže vybírání daní a držení státního rozpočtu je podmínka nutná, ale nikoli postačující, ale je potřeba myslet i na ekonomiku a dávat jí stimuly, aby mohla fungovat,” naznačil další plány Pilný.

Převážil smysl pro odpovědnost, protože já ty ambice nemám. Na druhé straně je potřeba už nějak tu krizi ukončit Ivan Pilný, kandidát na ministra financí

O EET Pilný uvažuje jako o nástroji, který je potřeba k potlačení šedé ekonomiky. V zákoně je ale prý chaos, protože jak byl přijímán, tak při něm nebyla produktivní diskuze. Nedostatky se by se ale podle něj daly odstranit. Rozhodně nesouhlasí s možností, že by ho zrušil, protože pak by se Česko dostalo tam, kde bylo.

Až na třetí pokus

Sám prý nabídku dostal až v úterý odpoledne a na rozmyšlenou dostal tři hodiny. Původně jí vůbec přijmout nechtěl, protože se domníval, že daná pozice je mimo jeho odbornost. „Převážil smysl pro odpovědnost, protože já ty ambice nemám. Na druhé straně je potřeba už nějak tu krizi ukončit,” vysvětlil Pilný. Důležité je pode něj setrvání koalice.

Na práci současného ministra financí Andreje Babiše by chtěl navázat. Podle něj je za ním spousta dobré práce. Ačkoli přiznal, že se jím nebude chtít nechat ovlivňovat, tak zpočátku využije jeho rady, aby mohl resort hladce převzít. „V té počáteční fázi je celkem přirozené, že s ním musím vést rozhovory. Ať už je to Andrej Babiš nebo kdokoli jiný, kdo tam byl předem,” dodal.

Pilný je přitom Babišův třetí pokus na kandidáta na post ministra financí. Předtím Babiš Sobotkovi navrhl svoji náměstkyni Alenu Schillerovou a ministr životního prostředí Richarda Brabce. K oběma měl ale premiér výhrady.