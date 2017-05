„Hnutí ANO a Andrej Babiš je jeden nedělitelný organismus. Bude-li ministr financí kdokoli, koho hnutí ANO a Andrej Babiš nominuje, k žádné opravdové změně nedojde. Ta osoba, ať už se jmenuje jakkoli, bude dál chránit Andreje Babiše a jeho činy a zájmy Agrofertu na ministerstvu financí,“ řekl novinářům Kalousek.

Komentovat Pilného odmítl vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek. „Je to zodpovědnost ANO a premiéra,“ podotkl.

ČSSD nemá s Pilným problém



S Pilným jako ministrem financí nemají problém ani v soc. dem. Na otázku Práva, zda je na tuto funkci vhodným kandidátem, odpověděl bývalý ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) Právu „ano“.

Rovněž podle exministra průmyslu a současného člena hospodářského výboru za ČSSD Milana Urbana vybral Babiš svého nástupce dobře. „Podle mého je pan Pilný velmi schopný odborník. Je to dobrá volba,“ napsal Právu.

Opatrnější byl poslanec a předseda rozpočtového výboru Václav Votava. „Je to na rozhodnutí pana premiéra, zda-li považuje pana Pilného za člověka, kterého by měl navrhnout panu prezidentovi,“ řekl Právu.

„Nepochybně pan Pilný není svázán s ministerstvem financí. To, co se vytýkalo náměstkyni Schillerové, že byla na ministerstvu, když se řešily korunové dluhopisy, se ho netýká. Není svázán s daňovou správou. Myslím, že ani nepracoval pro Agrofert,“ dodal.

Filip: Zkušenosti na ministra Pilný nemá

Předseda KSČM Vojtěch Filip byl krokem Babiše překvapen. „Spíš jsem čekal, že bude trvat na svých předchozích návrzích. Pan kolega Pilný jako předseda hospodářského výboru je sice trochu z jiného oboru než z financí, ale pokud jde o samotné jednání hospodářského výboru, tak je racionální. Je to jméno k jednání,“ řekl novinářům.

Podle Filipa však fakt, že Pilný pochází z vysokého byznysu, ještě neznamená, že má dostatek zkušeností na ministra financí. „Řízení firmy není řízení ministerstva. Zásadně odmítám princip, že stát se dá řídit jako firma. Stát nemůže nikoho propustit, protože to by musel své občany vyhnat za hranice, a to se snad nedělá ve slušné společnosti,“ podotkl Filip.

Smířlivá ODS



Poslanec za ODS Jan Skopeček se domnívá, že lepší než Pilný by byl v čele ministerstva člověk se zkušeností ze sestavování státního rozpočtu.

„Pro mě je to jméno překvapivé, protože ještě nedávno hnutí ANO nechtělo pana Pilného zařadit ani na kandidátku do Sněmovny. Pan Pilný ještě nedávno říkal, že by tu nabídku odmítl, kdyby přišla, protože se na to necítil být odborně zdatný. Na druhou stranu pana Pilného znám jako slušného člověka, byť s ním v řadě věcí nesouhlasím. Považuji ho za to racionálnější, co hnutí ANO může nabídnout,“ řekl novinářům.