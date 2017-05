Kdyby ti dva kohouti, míněno vy a ministr financí Andrej Babiš, odešli, vláda by dovládla do konce. To řekl prezident Miloš Zeman. Vy sám jste tento scénář navrhoval, nyní ho ČSSD odmítá. Můžete vysvětlit z jakého důvodu?

Já jsem navrhoval, že by podala demisi celá vláda, ale to prezident republiky odmítl, protože tvrdil, že demisí předsedy vlády končí pouze premiér. Na základě toho výkladu jsem se rozhodl předložit jiný postup a navrhl jsem odvolat ministra financí z vlády. Nerozumím tomu, proč prezident nyní přichází s nějakými jinými variantami. Ten postup je ústavně zcela zřejmý, od minulého pátku leží na Pražském hradě návrh na odvolání ministra financí v souladu s ústavou a v souladu s ústavou by prezident měl ministra odvolat. Ústava jasně říká, že prezident to učiní, jestli-že to navrhne předseda vlády, což se v pátek stalo.

Video

Bohuslav Sobotka o scénáři Miloše Zemana



Ještě minulý týden jste tvrdil, že všichni musí dělat nějaké kompromisy. Podle svých slov jste byl sám ochoten kompromis udělat, že byste v té vládě nefiguroval jako premiér. Proč to teď už nejde?

Ano, já jsem byl ochoten kompromis udělat, ale ten kompromis ještě ten samý týden odmítl jak Andrej Babiš, který neustále odmítá z vlády odstoupit, tak to odmítl i prezident Zeman. Nerozumím tomu, proč teď prezident změnil názor a postupuje jiným způsobem. Ale ono je to v zásadě v tuto chvíli jedno. Ty věci se odehrály, jsou součástí minulosti, na stole je teď úplně jiný návrh - odvolání Andreje Babiše.

Nemůžu mít ve vládě ministra financí, který je podezříván, že se v minulosti vyhýbal placení daní. Nemůžu mít ve vládě ministra financí, jehož podřízení, to znamená daňová správa, vyšetřuje jeho vlastní transakce. Nemůžu mít ve vládě člověka, který veřejně lhal a přísahal a sliboval na zdraví svých dětí a vnuček, že nebude zasahovat do svých médií, a pak jsme viděli nejen na těch nahrávkách, ale slyšeli jsme také stanoviska novinářů, kteří odešli z MF Dnes, kteří potvrzují, že Andrej Babiš lhal, protože zasahoval do svých novin.

Nicméně vy jste se po celé tři a půl roky fungování kabinetu chlubil tím, že vaše vláda přináší jakousi stabilitu. To už teď není prioritou? Přeci jenom kdybyste třeba přistoupil na tu variantu Miloše Zemana, tak by se vládní krize vyřešila.

Vláda přinesla stabilitu, to je nepochybné, moje vláda je úspěšná. Vláda má důvěru, dostatečnou většinu v Poslanecké sněmovně a vláda může dovládnout do voleb. V tuto chvíli žádná ze tří koaličních stran nechce z vlády odstupovat. Jediný problém, který tady je, je fakt, že Andrej Babiš nemůže být dál členem mé vlády. Mám v tom podporu jak ČSSD, tak KDU-ČSL. Věc je řešitelná v okamžiku, kdy bude Andrej Babiš odvolán a bude jmenován nový ministr financí.

Sešli jste se někdy během vládní krize s Andrejem Babišem sami tváří v tvář bez přítomnosti médií, svých poradců a mluvčích, abyste si o tom normálně popovídali?

Nebyl důvod k tomu, abychom se scházeli někde v soukromí a v tichosti. Problémy Andreje Babiše jsou velmi veřejné a není žádný důvod dělat dohody, které by řešení těchto problémů měly zakrýt. Máme tady krizi mimo jiné proto, že Andrej Babiš není schopen odejít, ačkoliv Sněmovna konstatovala, že je lhář, ačkoliv mě Sněmovna vyzvala jako předsedu vlády, abych řešil jeho problém, pokud nevysvětlí své minulé podnikatelské příběhy. Nemyslím, že tyhle věci se dají řešit už na úrovni nějaké soukromé schůzky.

Byli byste vůbec schopni se spolu bavit? Ministr financí opakovaně říká, že si s vámi nemůže normálně povídat. Cítíte to stejně?

Především jsme se sešli minulý týden na koaličním jednání a tam jsme spolu normálně diskutovali. Předpokládám, že příští týden se znovu sejde koalice a budeme mluvit o dalších věcech, které musíme rozhodnout, mimo jiné, pokud jde o priority v parlamentu, zákony, které musíme dotáhnout do konce, připravit rozpočet, musíme spolu mluvit.

Nebudu navrhovat na ministerstvo financí nikoho jiného, než koho navrhne hnutí ANO Bohuslav Sobotka

Andrej Babiš už připustil, že by ve vládě skončil, ale chce garanci, že ministerstvo financí zůstane hnutí ANO. Dáte mu ji?

Respektuji fakt, že pokud Andrej Babiš odejde z ministerstva financí, tak by to mělo být hnutí ANO, které navrhne nového ministra. To je věc, kterou jsem respektoval vždycky. Takže nebudu navrhovat na ministerstvo financí nikoho jiného, než koho navrhne hnutí ANO. Pokud jde o ty možné nominace, tak o těch chci nejprve mluvit přímo s Andrejem Babišem.

Video

Bohuslav Sobotka o Aleně Schillerové



Hnutí ANO navrhuje náměstkyni ministra financí Alenu Schillerovou, tohle jméno byste akceptoval? Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek už naznačoval, že se ČSSD nepozdává.

Už jsem před několika dny řekl dvě podmínky, které pořád platí. Chci, aby na ministerstvo financí šel někdo, kdo má odbornou způsobilost. Druhá podmínka - nechci, aby to byl někdo ze struktury Agrofertu.

Takže ještě nevíte, zda budete Alenu Schillerovou akceptovat?

Já to teď nechci komentovat, chci nejprve mluvit s předsedou hnutí ANO.

Miloš Zeman se obrátil na Ústavní soud s dotazem, jestli musí odvolat ministra financí na váš návrh. Jak to vnímáte?

Já už jsem navrhoval tomuto prezidentovi několik odvolání ministrů, a v těch předcházejících případech se nikdy neobracel na Ústavní soud. Nevidím k tomu důvod. Věta v ústavě je velmi srozumitelná. Doufám, že prezident konat bude a že nebudu muset přistoupit ke kompetenční žalobě.

Kompetenční žaloba

Premiér může u Ústavního soudu zahájit takzvaný spor o kompetenci státních orgánů. Tím, že by prezident Miloš Zeman nevyhověl návrhu na odvolání ministra financí Andreje Babiše, by totiž blokoval kompetenci předsedy vlády, kterou stanovuje ústava.



Už jste se tedy definitivně rozhodl, že pokud prezident Andreje Babiše neodvolá po návratu z Číny, tak kompetenční žalobu podáte?

Pro případ, že by prezident republiky nekonal, jsem připraven takovou žalobu podat. Nemohu postupovat jiným způsobem. Kdybych jako premiér nekonal, tak bych respektoval nedodržování ústavy. Pokud se rozhodne na základě kompetenční žaloby, tak to bude pravděpodobně argument do budoucna. Ještě jedna poznámka k tomuto tématu - nechci, aby došlo k posouvání moci mezi premiérem a prezidentem. My jsme parlamentní demokracie.

Myslíte, že ještě pořád jsme?

Jsme, jsme, a doufám, že budeme. Vláda se odpovídá parlamentu, já se odpovídám parlamentu, ne prezidentovi. Důvěru mám od Poslanecké sněmovny, nikoliv od prezidenta. Ta kompetence premiéra měnit členy vlády je klíčová. Jaký by měla smysl odpovědnost premiéra ke Sněmovně, když by nemohl měnit členy vlády? Nechci dopustit, abychom se posunuli z parlamentní demokracie do prezidentského systému. Takže je to moje povinnost, v případě, že prezident konat nebude, tak se obrátit na Ústavní soud.

Co se podle vás nyní stane s předvolebními preferencemi ČSSD? Někteří kritici tvrdí, že celá vládní krize je vyvolaná kvůli tomu, aby sociální demokracii nahnala body.

Já si nemyslím, že to bude mít nějaký vliv na preference. Nedělal jsem to z nějakých předvolebních důvodů, proto, abych teď měnil nějakou situaci. Musel jsem to učinit, protože přišly závažné problémy ministra financí. Může to mít negativní dopad na preference, možná řada lidí byla spokojenější, když vláda stabilně fungovala. Já z toho nemám žádnou radost. Ale jsou některé hrany, za které jako předseda vlády jít nemůžu.