Půta se o návrhu zmínil ve čtvrtek na závěr končící návštěvy prezidenta v Libereckém kraji. Podle něj jeho hejtmanství zaplatilo za dosavadní Zemanovy návštěvy skoro 1,4 miliónu.

„Je to zvyklost, která vznikla už za pana prezidenta (Václava) Havla. Za pana prezidenta (Václava) Klause už byly návštěvy častější a ty náklady také vždycky platily kraje. Já pevně věřím, že po prezidentské volbě s novým prezidentem, ať už to bude kdokoliv, dojdeme k nějaké dohodě, jak by se na návštěvách mohla finančně podílet Kancelář prezidenta republiky, která má vlastní rozpočtovou položku," řekl Půta.

Přehled nákladů krajů na návštěvy prezidenta Miloše Zemana

FOTO: David Ryneš, Novinky

Prezidentská kancelář ročně disponuje částkou přes 400 miliónů korun. Podle Půty má dost peněz na to, aby na financování cest krajům přispěla.

Kampaň v krajích

Zeman už na začátku svého mandátu sliboval, že bude do krajů často jezdit, s blížící se obhajobou mandátu však sílí kritické hlasy, které namítají, že si dělá za peníze krajů kampaň.

Prezidenta Zemana přivítal na zámku Svijany Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany.

FOTO: Pivovar Svijany

Půta už dříve na sociálních sítích uvedl, že kraj zvažoval, zda nynější návštěvu Zemana „s ohledem na předvolební kampaň“ neodmítnout, nakonec však tuto úvahu radní zamítli. [celá zpráva]

Změnu financování návštěv si umí představit i někteří další hejtmani. Třeba podle zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) by se cesty prezidenta měly hradit z rozpočtu kanceláře prezidenta. „Chci, aby to platila celé, ne aby se jenom podílela,” odpověděl Novinkám Čunek na dotaz, zda by se prezidentská kancelář měla podílet na hrazení nákladů návštěvy prezidenta.

Také hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD) se diskusi o změně nebrání, byť prý sám změnu iniciovat nemíní a neví, jak by případně hlasoval. Vynaložené částky podle něj nejsou dramatické.