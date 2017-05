Audit na chalupy zadal Bláha a vypracovala jej auditorská firma NSG Morison audit a Ústav znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

„Zásadní je, že domy na Lipně byly pořízené za ceny obvyklé. Dalším faktem je, že pan Bláha dokázal, že mohl výstavbu financovat ze zisku ze svých soukromých firem, který činil v období 2009 až 2016 25 miliónů korun. Padlo tak podezření, že výstavbu platil z odměn v nemocnicích,“ uvedl Zimola.

Připustil však, že na výstavbě domků se podílely i firmy, které dříve stavěly také v jihočeských nemocnicích. „Pětaosmdesát procent všech nákladů na výstavbě domků dělaly firmy, které se jakkoliv v minulosti či současnosti nepodílí a nepodílely na zakázkách kraje nebo nemocnic. Audit přiznal, že tam byly některé společnosti, které měly zakázky od jihočeských nemocnic. Auditoři však zjistili, že tyto firmy neměly zvýhodněné ceny a za svou práci dostaly zaplaceno obvyklým způsobem,“ poznamenal Zimola.

V tomto případě to zhodnocení odpovídá investici do nemovitosti. Marek Vochozka, rektor VŠTE

Kauzou už se zabývá také policie. „Já jsem se z médií dozvěděl, že se policie této kauze věnuje. Nebyl jsem ale nikým z policie zatím kontaktován. Plně to respektuji, protože co jiného než nezávislé vyšetřování může potvrdit to, co jsem tady naznačil,“ míní Zimola s tím, že pokud bude policie chtít, audit jí předá.

Audit hodnotila i Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. „Účelem bylo posoudit finanční tok, který tam proběhl. Druhým účelem bylo, jestli zhodnocení odpovídá vloženým prostředkům. To znamená, jestli se finance odrazily v té nemovitosti. V tomto případě to zhodnocení odpovídá investici do nemovitosti,“ uvedl rektor VŠTE Marek Vochozka, který připustil, že auditoři nebyli na průzkumu uvnitř nemovitostí. Vycházeli z dodaných dokumentů, stavebních plánů, výpisů z katastrů nemovitostí, jednotlivých faktur, smluv a fotografií a byli také před objekty.

Chce kandidovat do sněmovny



Zimola kvůli kauze domků u Lipna a také vysokým odměnám pro manažery v jihočeských nemocnicích rezignoval na svou funkci hejtmana.[celá zpráva] Kauza byla také příčinou rozpadu minulé koalice mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL v Jihočeském kraji. Nyní je Zimola šéfem krajské organizace sociálních demokratů a zastupitelem.

Chce však kandidovat na posledním, 22. místě jihočeské kandidátky do Poslanecké sněmovny. Spekuluje se i o tom, že by předsednictvo ČSSD mohlo Zimolu z kandidátky vyškrtnout. V tom případě jsou někteří jeho stoupenci připraveni z kandidátky na protest odstoupit. Bavili se o tom i na krajském výkonném výboru.

„Já bych odstoupil určitě. Myslím, že Jiří Zimola byl už předsedou Bohuslavem Sobotkou dostatečně potrestán, a pokud v jižních Čechách sociální demokracie vyhrála už několikáté volby, tak vyhrál především Jiří Zimola a vyškrtnout ho z posledního místa kandidátky by bylo hrubě nefér,“ sdělil Právu například Jiří Florián, předseda českokrumlovského okresního výboru ČSSD a šestka na navržené kandidátce do parlamentních voleb. Podobně se vyjádřil i bývalý starosta Písku Ondřej Veselý, který by měl kandidovat z druhého místa.