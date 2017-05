Sobotka tak hodlá zahájit u Ústavního soudu takzvaný spor o kompetenci státních orgánů. Neodvoláním Babiše by totiž Zeman blokoval kompetenci premiéra. [celá zpráva]

KOMENTÁŘ DNE: Země v krizi, Zeman v Číně - Nad současnou vládní krizí a postupem prezidenta Miloše Zemana se zamýšlí Thomas Kulidakis. Čtěte více >>



Podle Víchy by se jednalo o lepší řešení než ústavní žaloba na prezidenta, kterou chystají senátoři. "My už bychom řešili tou (ústavní) žalobou vlastně jenom jakýsi trest, a to asi není teď v tuto chvíli prvořadým cílem," řekl ČTK.

Zeman v úterý při návštěvě Libereckého kraje informoval, že Babiše neodvolá, dokud bude v platnosti koaliční smlouva. [celá zpráva]

Mnozí kritici toto jednání považují za protiústavní postup. Koaliční smlouvu žádný z koaličních partnerů vypovědět nechce, jak vyplynulo ze středečního jednání.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Vypovědět smlouvu nechce nikdo



Hnutí ANO na středečním jednání koalice vyzvalo ČSSD, aby koaliční smlouvu vypověděla. To sociální demokraté odmítli. Hnutí vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše si chce vzít čas na rozmyšlenou, zda budou ve vládě pokračovat. Po schůzce lídrů koalice to řekl vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

„Hnutí ANO vyzvalo sociální demokracii k vypovězení koaliční smlouvy – ta to odmítla. Výsledkem je to, že žádná ze stran nechce vypovědět koaliční smlouvu,“ komentoval Bělobrádek.

Středeční jednání, které trvalo přes dvě hodiny, mělo podle Bělobrádka určitou dynamiku. „Ze začátku tam padaly racionální věty, místy to pak bylo vypjaté a emocionální jednání,“ popsal. „Přímo vulgární to nebylo, ale občas tam byla silnější slova,“ dodal.

Kdo místo Babiše?



Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vyzval podle Bělobrádka hnutí ANO, aby navrhlo kandidáta, který by Babiše vystřídal na resortu financí. Spekuluje se o náměstkyni pro daně a cla Aleně Schillerové, to však nechtěl Bělobrádek potvrdit.

„Jedno jméno tam padlo, nechci ho komentovat, to mi nepřísluší. Ze strany sociální demokracie padlo, aby to přišlo standardně písemně,“ sdělil předseda lidovců.

Ihned po jednání koalice začala schůze vlády. Ministři budou schvalovat cestu prezidenta Miloše Zemana do Číny, kam má odletět ve čtvrtek večer. Tři ministři ze soc. dem svoji účast na cestě zrušili.

Lidovci: Zeman by měl zůstat v ČR



Lidovci už v úterý vyzvali prezidenta, aby kvůli vládní krizi neodlétal. „Jsem přesvědčen, že by pan prezident měl zůstat v ČR, než se vyřeší vládní krize,“ zopakoval ve středu Bělobrádek.

Doplnil, že na rozdíl od svých stranických kolegů – ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra kultury Daniela Hermana nezvedne ruku pro neschválení cesty, ale hlasování se pouze zdrží.