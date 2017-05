Valachová se tak rozhodla poté, co byla obviněna její náměstkyně Simona Kratochvílová. Ačkoli ještě dříve odpoledne na tiskové konferenci řekla, že za Kratochvílovou necítí odpovědnost, o dvě hodiny později v České televizi řekla, že v úřadu skončí. Rozhodla se prý tak na základě komentářů v médiích a podle reakcí veřejnosti.

Chci podpořit politickou kulturu, tak jak ji prosazuje sociální demokracie, proto rezignuji na funkci ministryně školství. — Kateřina Valachová (@katavalachova) 9. května 2017

Zdůvodnila to také tím, že nechce poskytovat ministru Babišovi záminku k tomu, aby odváděl pozornost od svých závažných problémů.

Rozhodla jsem se neposkytovat A.Babišovi záminku k tomu, aby odváděl pozornost od svých závažných problémů. — Kateřina Valachová (@katavalachova) 9. května 2017

„Předseda vlády je o tomto kroku informován a přepokládám, že moji demisi přijme. Je to moje rozhodnutí a podávám v tomto okamžiku demisi,“ dodala Valachová. Celou věc s ním prý konzultovala již ráno. Jestli premiér její demisi příjme, je podle ní otázkou přímo na něj.

Sobotka poděkoval



Zopakovala, že ačkoli aktuální situaci na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nezapříčinila, tak nechce, aby celá kauza byla trapnou záminkou pro Babiše, aby ukazoval prstem na MŠMT pod jejím vedením.

„Domnívám se, že jsem celou dobu, co jsem byla ve funkci, vystupovala profesionálně, a nechci tento svůj kredit ani to, co jsem prosadila pro školství, poškodit,” dodala s tím, že nechce poškodit ani ČSSD.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) Valachové poděkoval za zodpovědné rozhodnutí. které je v zájmu slušné politické kultury. Odmítl, že by šlo o tlak na Babiše. „Paní ministryně dokázala přijmout politickou odpovědnost, to u jiných politiků tak často nevidíme,“ komentoval.

Na kandidátce by končit neměla



Otázku, kdo ji nahradí, nechtěl komentovat. „Chci s ní mluvit, chci slyšet její názor, pak se rozhodnu, koho budu na pozici na ministerstvo školství navrhovat,“ dodal.

Nevidí žádný důvod, proč by neměla být na kandidátce soc. dem. do říjnových voleb, protože nic neudělala.

Policie obvinila Kratochvílovou v souvislosti s dotacemi do sportu. Kromě ní zahájila trestní stíhání ještě u bývalého šéfa ministerského odboru Zdeňka Břízy a šéfa FAČR Miroslava Pelty. Valachová v úterý na tiskové konferenci řekla, že z dotací sportovní svazy nedostaly ani korunu. [celá zpráva]