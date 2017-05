„Řada ústavních právníků píše o tom, že jestliže podá demisi premiér, padá celá vláda. Zní to naprosto samozřejmě, že. Ve skutečnosti platí něco jiného. V případě demise premiéra padá celá vláda pouze tehdy, jestliže o tom tato vláda hlasuje,“ prohlásil Zeman.

Podle něj je podstatné, že vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) o demisi nehlasovala. „V tomto případě vám nabídnu materiál parlamentního institutu, který obsahuje výklad ústavy v případě demise vlády, kde profesoři Pavlíček a Hřebejk říkají, že pokud vláda nehlasovala o své demisi, pak platí pouze demise premiéra,“ řekl prezident.

Demise předsedy vlády je demisí celé vlády Václav Pavlíček

Pavlíček však od roku 1996 říká přesný opak. „Já si to nepamatuji, to bylo zřejmě z roku 1996, musel bych si to ověřit. Ale od té doby jsem v učebnicích říkal zcela jistě, že demise předsedy vlády je demisí celé vlády,“ sdělil Novinkám Pavlíček.

Premiér Sobotka ohlásil demisi vlády minulý týden. Zeman však avizoval, že by odvolal pouze premiéra, a ne celý kabinet. Sobotka poté uvedl, že demisi nepodá, a místo toho navrhl odvolat ministra financí Andreje Babiše (ANO).

„Prezident začal interpretovat ústavu v rozporu s ústavní praxí. Začal tvrdit, že s demisí premiéra nekončí celá vláda a že to znamená, že se vymění pouze předseda vlády. V takové situaci ale má demise nedává žádný smysl,” vysvětloval minulý týden premiér.

Dodal, že Babiš, který je podle jeho slov zatížen skandály, by při takové interpretaci ve vládě zůstal a nebyl by naplněn smysl toho, proč demisi zvažoval.