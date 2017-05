Jako neuvěřitelné a zcela nepřijatelné označil chování Babiše premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Vypadá to, že ministr Andrej Babiš zřejmě zneužíval v politickém boji nejen svá média, ale i nelegálně pořízené policejní spisy. Povinností každého občana, a politika dvojnásob, je obrátit se v situaci, kdy se mu do ruky dostane živý spis, na policii. A. Babiš by měl doložit, že tak tehdy okamžitě učinil,“ napsal Právu předseda vlády.

KOMENTÁŘ DNE: Kyselé obličeje nad Macronem - Nad tím, jak čeští komentátoři a politici hodnotí úspěch Emmanuela Macrona ve francouzských prezidentských volbách, se zamýšlí Jiří Pehe. Čtěte více >>



Babiš svými metodami potápí politiku do žumpy premiér Bohuslav Sobotka

Sobotkovi se nelíbí, že Babiš opakovaně lhal, když tvrdil, že neovlivňuje média z vydavatelství Mafra, které patří do jeho koncernu Agrofert. Ten v únoru kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenského fondu. „Když něco slibujete na zdraví svých nejbližších, tak to přece myslíte vážně, do prčic!“ rozohnil se premiér v nedělním pořadu České televize. Připomněl tak slova Babiše z června 2013. „Já můžu tady veřejně prohlásit na zdraví mojich čtyř dětí a dvou vnuček, že já v žádném případě nebudu nikdy zasahovat do práce redaktorů v Mafře,“ pronesl tehdejší majitel Agrofertu a šéf hnutí ANO.

Posměšně také Sobotka Babišovi připomněl na Twitteru jeho volební heslo z roku 2013: „Žád­né lepší Česko. Babiš bohužel svými metodami potápí politiku do žumpy. Ohlásil to tehdy okamžitě na policii, nebo ne?“

Chovanec: Tady skončila veškerá legrace



Nahrávka znepokojila i vicepremiéra a šéfa lidovců Pavla Bělobrádka. „Pokud to tak skutečně bylo, je to skandál,“ napsal Právu.

Nedůvěru k Babišovu vysvětlení, že byl jen obětí Přibilovy provokace, vyjádřil šéf Sněmovny a místopředseda ČSSD Jan Hamáček. „Tu novinářskou provokaci kopal od sebe tak, že by to všechno načasoval před ten sněm socanskej… a taky před volby…“ citoval z nahrávky.

@AndrejBabis tu novinářskou provokaci kopal od sebe tak, že by to všechno načasoval před ten sněm socanskej... a taky před volby...– Jan Hamáček (@jhamacek) 8. května 2017

Podle Chovance nahrávka dokazuje, že novináři Babišovi sloužili k získávání citlivých informací. „Když se podíváte, co v posledních dvou letech tiskly Lidové noviny a Mladá fronta Dnes, pak mne jímá hrůza. Například nedávné útoky na policejního prezidenta a policii ze strany Babišových novinářů. Je třeba, aby orgány činné v trestním řízení začaly okamžitě konat. Tady skončila veškerá legrace,“ dodal s tím, že policie již určitě konat začala.

Místopředseda Sněmovny a lidovců Jan Bartošek se domnívá, že by k situaci mohla být svolána i Bezpečnostní rada státu. „Je-li pravda, že Andrej Babiš měl pří­stup do živých spisů, tak to je velmi vážná věc a měli bychom se bavit, zda policie koná. Já si kladu otázku, zda situace není natolik vážná, že bychom měli svolat jednání Bezpečnostní rady státu,“ uvedl v ČT.

Podle šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska nová nahrávka ukazuje, že Babiš selhal. Fakt, že nyní po­dal trestní oznámení na neznámého pachatele za to, že byl tajně nahráván, nepomůže. „Trestní oznámení měl Babiš podat, když dostal do ruky živé spisy. Teď, když to na něj prasklo, má smůlu. Už je pozdě,“ uvedl na Twitteru.

Trestní oznámení měl Babiš podat,když dostal do ruky živé spisy.Teď,když to něj prasklo,má smůlu.Už je pozdě.— Miroslav Kalousek (@kalousekm) 8. května 2017

„Lhal ve dne v noci“

Podle místopředsedy ODS Martina Kupky by měl Babiš okamžitě rezignovat, zcela odejít z české politiky a omluvit se občanům, že jim lhal a podváděl je. „Obsah třetí nahrávky je tak závažný, že není jiná možnost. Potvrzuje se, že lhal ve dne i v noci. Je nepřípustné, aby vicepremiér země sbíral kompromitující informace na své konkurenty a koordinoval jejich zveřejňování v médiích,“ uvedl Kupka.

Nahrávka podle něj potvrzuje, že novinář Přibil nepostupoval sám, ale v koordinaci s vysoce postaveným manažerem Mafry (vydavatelství patří do Babišova koncernu Agrofert, který v únoru převedl do svěřenského fondu) Františkem Nachtigallem.

„Jsem velmi zvědav nejen na reakci Andreje Babiše, ale např. i na vyjádření ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, bývalého ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty či ministra dopravy Dana Ťoka. Očekávám jasnou reakci od všech těch, kteří ještě před pár hodinami tvrdili, že jde o spiknutí a oni věří Andreji Babišovi,“ dodal Kupka.

Podle jeho mínění by i ostatní politici ANO měli jasně reagovat a odsoudit praktiky svého šéfa. „Pokud tak neučiní, přebírají i oni zodpovědnost za praktiky Andreje Babiše,“ míní Kupka.

Pospíšil: Může jít trestný čin



Pobouřen je i bývalý ministr spravedlnosti a současný europoslanec Jiří Pospíšil (nestr. za TOP 09). „Dnes zveřejněnou nahrávku považuji za nejzávažnější. Pokud Andrej Babiš disponoval nezákonnými informacemi z otevřeného policejního spisu, tak nejde jen o nepřijatelné praktiky, ale může se jednat také o trestný čin,“ komentoval na Facebooku.

Situace pak dokazuje potřebnost zákona o střetu zájmů, který Sněmovna schválila hlasy ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, ODS a KSČM navzdory nesouhlasu ANO a vetu prezidenta. Zákon totiž všem politikům zakazuje ­vlast­nit jakýkoli podíl v tištěných, rozhlasových nebo televizních médiích po nástupu do funkce. Normu poslal Zeman i ANO k posouzení Ústavnímu soudu.

Babiš kvůli zákonu poslal v únoru mj. Agrofert, jehož součástí je vydavatelství Mafra s MF Dnes, Lidovými novinami, nejposlouchanějším rádiem Impuls a televizí Óčko, do svěřenského fondu, takže nad nimi nemá přímou formální kontrolu.