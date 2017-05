Hrad na to upozornil v tiskovém prohlášení, které zveřejnil v pondělí. Na dotaz Novinek, zda to znamená, že prezident Babiše neodvolá, mluvčí Hradu Jiří Ovčáček odpověděl: „K tiskovému prohlášení nemám, co dodávat.“

Ve stanovisku Hradu se přitom píše, že předseda vlády nemůže úkolovat prezidenta určováním termínu odvolání.

„Dále (prezident) konstatoval, že návrh na odvolání je v rozporu s koaliční smlouvou, která podmiňuje odvolání jakéhokoliv člena vlády souhlasem vedení jeho strany. K právoplatnému odvolání by proto bylo nutné vypovězení koaliční smlouvy,” sdělil Hrad svojí další výhradu.

Sobotka: Ať Zeman respektuje ústavu



Prezident republiky také konstatoval, že mu nebyl předložen návrh na nového ministra financí, což by v souvislosti s návrhem na odvolání dosavadního ministra financí vedlo k tomu, že by vedení ministerstva financí nebylo obsazeno. Zeman by to prý považoval za krajně nezodpovědné.

Úlohou prezidenta republiky je přispět k uklidnění situace Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta

Premiér Sobotka Novinkám sdělil, že článek 74 ústavy hovoří jasně: „Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.” Sobotka připomněl, že žádné další podmínky v ústavě uvedeny nejsou. „Znovu chci vyzvat pana prezidenta, aby respektoval základní zákon naší země. Koaliční smlouva s tím nemá nic společného, není to zákon ani ústavní zákon. Její naplňování a výklad je věcí tří koaličních stran, nikoli prezidenta,” dodal premiér Sobotka.

Právník: Koaliční smlouva nemá právní význam

Za pravdu mu přitom dává i ústavní právník Jan Wintr. Podle něj je argument s koaliční smlouvou úplně irelevantní. „Koaliční smlouva je politická dohoda mezi koaličními stranami, která nemá žádný právní význam, není to žádný právní akt,” vysvětlil Novinkám Wintr s tím, že prezident je povinen řídit se ústavou a zákony. Ústava podle něj jasně říká, že prezident má odvolat ministra, pokud to navrhne předseda vlády

Jan Wintr, odborník na ústavní právo

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Nesouhlasí ani s výtkou Hradu, že v návrhu na odvolání nebylo uvedeno datum. „Jak již Úřad vlády doložil i ve všech předchozích případech s návrhem na odvolání člena vlády bylo uvedeno i nějaké datum,” uvedl Wintr s tím, že kdyby prezident nestihl ministra odvolat do uvedeného data, tak by to mohl udělat i později.

Za relevantní považuje poslední prezidentův argument, protože podle Wintra by pořád v čele ministerstva někdo měl stát. Prezident se tedy podle něj mohl premiéra zeptat, kdo bude ministrem financí. Předseda vlády pak podle Wintra mohl prezidentovi navrhnout, aby třeba přechodně pověřil řízením ministerstva financí jeho, nebo jiného člena vlády.

Hrad původně chtěl situaci prý uklidnit

Ovčáček přitom ještě v pondělí avizoval, že prezident v žádném případě nebude ten samý den poskytovat jakýkoli komentář.

„Úlohou prezidenta republiky je přispět k uklidnění situace, zamezení vládní, případně ústavní krize. Snahou prezidenta bude, aby do říjnových parlamentních voleb v České republice fungovala akceschopná vláda, která nebude zmítána nenávistmi a rozpory mezi dvěma představiteli,” zdůvodnil v pondělí odpoledne stanovisko prezidenta Ovčáček pro ČTK.