Telička Novinkám v pátek sdělil, že s Babišem ještě nemluvil, ale chystá se k tomu. Své stanovisko přitom vyvěsil na svůj web. V něm rekapituluje, že Babiš šel do politiky mimo jiné i proto, aby zabránil dalšímu nepřijatelnému způsobu vládnutí svých předchůdců.

„Je proto namístě, aby Andrej Babiš zaujal ke kauze nahrávek jednoznačný postoj. Měl by veřejnosti vysvětlit, zda se nahrané rozhovory uskutečnily, či nikoliv, z čí iniciativy k nim došlo, jestli se detailně seznámil s informacemi, o nichž se na nahrávkách mluví, a jak s nimi případně naložil,” zdůvodnil Telička. Dodal, že je také důležité, aby Babiš i vedení dotčených médií vysvětlili veřejnosti, zda docházelo k ovlivňování novin z politických důvodů.

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek nahrávku neslyšel a nechce si ji pustit. Svému šéfovi věří a je to podle něj celé provokace.

Pelikán: Slušní lidé neposlouchají cizí hovory



Ministr životního prostředí Richard Brabec věří, že je to provokace. Sám nahrávku neslyšel, prý proto, aby si zachoval zbytky duševního zdraví. Dodal, že se s Babišem o nahrávce bavili, přičemž ten nezpochybňoval, že je to jeho hlas, ale je to podle něj jednoznačně vyvolaná provokace.

„My jsme slušní lidé a slušní lidé neposlouchají cizí rozhovory,” řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Místopředseda hnutí ANO a ministr dopravy Dan Ťok Novinkám také řekl, že nahrávku neslyšel. Babišovi věří. Záznam je podle něj falzifikát a provokace a k provokaci se vyjadřovat nebude.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Kdyby to byl pan Snowden, který řekl, že vydává tyto věci, a stál si za tím, že tyto materiály vynesl, tak pojďme se o tom bavit. Ale tady je nějaká nahrávka na anonymním účtu Twitteru, která se vydává za pravou, ale já nevím, jestli je pravá, nebo není,” zdůvodnil Ťok, proč se k ní nechce vyjádřit. Dodal, že ji okomentuje, až se někdo k nahrávce vyjádří. Nevěří, ale že by Babiš ovlivňoval média tímto způsobem. „Spíš by ovlivňoval vedení Mafry, a ne jednotlivé novináře,” upřesnil Ťok.

Lorencová: Babiš není tak naivní

Poslankyně Jana Lorencová se chtěla k záznamu vyjádřit pouze z pozice někdejší novinářky, jako členka hnutí ANO celou věc komentovat nechtěla. Lorencová Novinkám řekla, že novinář, který pustil takovou nahrávku, ať už je autentická, nebo zmanipulovaná, tak se už nikdy nemůže pod článek podepsat pod svým jménem. Podle ní tím ztratil důvěru.

„Je tam slyšet šustění papíru, to dokazuje, že ten novinář to nahrával, takže mi neříkejte, že to pustil někdo třetí. Babiše nemáme za natolik naivního, aby si tam k tomu, pokud ten rozhovor takto probíhal, ještě někoho dalšího přibral,” odpověděla na otázku, proč se domnívá, že záznam publikoval novinář, když jej na internet vyvěsil anonymní zdroj.

Navíc si myslím, že Babiš není natolik naivní, aby médii manipuloval Jana Lorencová, poslankyně ANO

Obsah nahrávek ale hodnotit nechtěla. V této fázi jim prý nedůvěřuje natolik, aby jejich obsah hodnotila. „Navíc si myslím, že Babiš není natolik naivní, aby médii manipuloval,” dodala. Na otázku, zda nemá pochybnosti o svém šéfovi, začala opakovat, že se vyjádřila pouze jako bývalá novinářka.

Nahrávka, na níž měl Babiš domlouvat „věci” na své vládní kolegy s novinářem Přibilem, se dostala na veřejnost v úterý. Babiš několik dní odmítal nahrávku komentovat a nechtěl ani říct, zda je autentická. Až v pátek připustil, že schůzka s Přibilem se uskutečnila, ale podle něj to byla cílená provokace. Přibil byl ještě v úterý z deníku MF Dnes vyhozen. [celá zpráva]

ODS společně s TOP 09 kvůli nahrávce svolaly mimořádnou schůzi Sněmovny na příští středu. Žádost o svolání schůze podepsalo 41 poslanců, tedy o jednoho více, než je limit. [celá zpráva]