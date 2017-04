Podle Hamáčka je dopis politickým názorem ministra financí, který si stěžuje na příkoří, která jsou mu činěna, napadá Sněmovnu a některé poslance. Celá kauza je podle šéfa dolní komory problémem jednoho člověka. „Je to věc daňové správy, tedy je to spíše odborná záležitost,“ dodal.

„Pan ministr by měl sám uznat, že ten problém je již tak velký, měl by zvážit svou odpovědnost, a měl by odstoupit sám,“ prohlásil Hamáček. Sněmovna se podle něho bude muset nějak s problémem vypořádat. Jak, ale neuvedl.

Připomněl, že dříve ministři odcházeli kvůli mnohem menším problémům, jako byl opomenutý byt v majetkovém přiznání ministra kultury Bessera či „odkloněné“ peníze ministra průmyslu Kocourka.

Hamáček osobně by pro usnesení, kterým by Sněmovna vyzvala premiéra Bohuslava Sobotku, aby Babiše z vlády odvolal, nehlasoval. „Je to na rozhodnutí premiéra. Sněmovna ho vyzývat nemusí,“ uvedl. Odmítl spekulovat o tom, zda případná změna povede k vypovězení koaliční smlouvy.

Problém jednoho ministra



„Zatím jsme se nebavili o vypovězení koaliční smlouvy. Já to vnímám jako problém jednoho ministra, to není spor programových priorit. ANO důvod k vypovězení nemá, a my o tom budeme diskutovat. Zatím ale tu situaci tak vážnou nevidím. Nemůžeme to nevnímat, ale zároveň nemůžeme destabilizovat vládu,“ prohlásil Hamáček a dodal, že pokud by došlo k odchodu Babiše a s ním i jeho ministrů z vlády, pak je nejreálnější varianta, že by kabinet dovládl jako menšinový. Podle něho v této chvíli není dostatek hlasů pro případnou snahu o rozpuštění Sněmovny.

Podle bývalé šéfky Sněmovny předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslavy Němcové (ODS) Andrej Babiš nikdy ve vládě být neměl.

„Jestliže předseda vlády říká, že Andrej Babiš ohrožuje pověst vlády i ČR, tak je jasné, že nemá jako ministr v jeho vládě co dělat. Dnes je už pět minut po dvanácté, on nikdy ve vládě být neměl,“ prohlásila.