Při nástupu do Sněmovny skoro před čtyřmi lety jste řekla, že chcete do politiky přinést témata vaší generace. Jak se vám to podařilo?

Já jsem dvaatřicetiletá žena a přinesla jsem témata mi nejen věkově, ale i genderově blízká. Jde o problémy, které mé vrstevnice často řeší, např. jak skloubit péči o děti s prací. Většina zákonů, které jsem prosazovala se týkala tohoto tématu.

S dalšími kolegyněmi jsme předložily návrh na částečné úvazky, aby lidé mohli flexibilně pracovat jenom pár hodin denně. Bohužel v opozici se nám to nepodařilo prosadit, protože vládní koalice to asi považovala za málo prioritní. Ale prošlo, aby bylo možné vyčerpat rodičovský příspěvek už během jednoho roku a rozšířily se služby péče o děti.

Mrzí mě, že neprošlo, aby mohli i babičky a dědečkové pečovat o dítě v útlém věku, což se často děje, a mohli snáze čerpat rodičovský příspěvek.

A co jiného trápí vaši generaci?

Vše se týká hlavně dětí. Jsem pražská poslankyně a lidé z Prahy i okolí se mi ozývají kvůli školkám. Chtějí umístit svého potomka do kvalitní školky, která je blízko jejich pracoviště, ale protože je zavedena spádovost, tak si musí vybrat tu, která je v místě jejich bydliště a která jim zase třeba méně vyhovuje.

Před časem jste se vdala.

Za týden budeme mít první výročí.

Čemu dáte přednost: politické kariéře, nebo rodině?

Byla bych ráda, kdyby se podařilo obojí. Také jedno z mých témat je sladění práce a rodiny. Děti chci mít v co nejbližší době, ale zároveň chci být stále aktivní v politice. Určitě se to dá zvládnout, zvláště díky zázemí, které se svým manželem mám.

Stát by měl zajistit, aby si lidé více vydělali, a ne vyrábět další dávky

Lídři nově vznikající koalice lidovců a starostů Petr Gazdík s Pavlem Bělobrádkem říkají, že nastal čas na generační změnu v politice. Pánové Kalousek, Sobotka, Babiš by podle nich měli jít do politického důchodu. Souhlasíte s nimi?

Nevím, jestli zrovna pan Gazdík je nová generace politiků, když už je dvě volební období ve Sněmovně. Doporučovala bych jim trochu víc pokory, protože od pánů, kteří jsou buď čtyři roky ve vládě nebo jsou ve Sněmovně několikáté období, to zní jako snaha upoutat voliče, ale ti určitě tak hloupí nejsou, aby si to nedali dohromady.

Chápu, že u politiků je důležitá obměna, ale na druhé straně asi nepůjdete na náročnou zubní operaci k zubaři, který teprve skončil školu.

I v TOP 09 dochází ke generační výměně. Čím to, že odchází řada matadorů?

Je to přirozená výměna. Není pravda, že odchází spousta matadorů. Je to stejné jako každé volební období, někdo odchází a objevují se nové tváře.

Jste z pražské buňky, které odcházejí poslanci Laudát a Korte. Asi se jim moc nelíbilo, že se nedostali dopředu na kandidátku.

Je to jejich vlastní rozhodnutí. Vážím si jejich práce, ale třeba v případě pana Laudáta jako členka vedení pražské organizace vím, že jeho šance na umístění na kandidátce na opravdu volitelném místě byly velmi vysoké.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Jaké novinky máme čekat ve vaší sociální politice, kterou máte v TOP 09 na starosti?

Vycházíme z přístupu, že stát tady není od toho, aby se o lidi staral, ale aby jeho pomoc přišla až ve chvíli, kdy už selže rodina nebo občanská společnost. My se chceme zaměřit hlavně na podporu lidí, kteří už se na vlastní nohy postavit nemohou, což jsou typicky lidé se závažnějším zdravotním postižením nebo senioři.

To není nic, co by nedělala současná vláda a sociální demokracie. Ale když si přeložím do praktické roviny, co chcete vy, tak mi vychází, že chcete škrtat některé dávky.

Nesouhlasím, že sociální demokracie se snaží pomoc seniorům a hendikepovaným. Sociální demokracie se snaží pouze u čím dál většího množství lidí vytvořit závislost na státu.

Za této vlády byly zavedeny nové sociální dávky, třeba příspěvek na dojíždění nebo přestěhování se za prací. Vypadají líbivě, ale jsou zbytečné a jde o ohromné peníze, které chybí na podstatnější věci.

Stát by měl zajistit, aby si lidé více vydělali, a ne vyrábět další dávky. My se budeme soustředit na to, aby byly vyšší mzdy i v soukromé sféře, a to docílíme snížením zdanění a odvodů. Levice sice hovoří také o zvyšování mezd, ale docílit toho chce jenom zvyšováním minimální mzdy a tlakem na zaměstnavatele.

A jaké dávky budete chtít škrtat?

Stoprocentně dávky, které jsme zmínila. Chci také navrhnout, jestli příspěvek na péči - což je dávka, která je ve čtyřech různých stupních - má být poskytována i v prvním stupni, kde je to přes 800 korun. Pobírají ji desítky tisíc příjemců, kteří si tím většinou přilepšují k důchodu. O tyto prostředky bychom měli spíše navýšit pomoc pro závažně zdravotně postižené, kteří potřebují každodenní asistenci a na to nezbývají peníze.

Vaším politickým programem je apel na lidi, aby se chovali odpovědně a samostatně. Myslíte, že tím získáte dost voličů?

Věřím, že v naší republice žije dostatek lidí, kteří sdílejí stejný pohled na svět, že se primárně máme každý starat o sebe a své nejbližší. Přece to není tak, že potřebujeme spasitele, který to tu povede jako rodinnou firmu a postará se o své ovečky. Myslím, že většina lidí se chce postarat sama o sebe.

Preferencemi jsme se již odrazili ode dna. Poslední průzkum nám dal osm procent.

Podle mého jste stáli na třech nohách - Kalouskově politické protřelosti, Schwarzenbergově charismatu a lokální ukotvenosti Starostů. Postupně ze scény odchází Schwarzenberg a vale vám dali Starostové, takže o dvě nohy jste přišli. Myslíte, že na jedné noze doskáčete znovu do Sněmovny?

Karel Schwarzenberg ještě kandiduje jako lídr v Praze, tak nevím, jak můžete říci, že jsme o tuto nohu přišli?

Vedení TOP 09 není Kalouskova one man show

Ale už skoro není vidět a tím pádem jeho hlavní zbraně - vtip a charisma - už vaší straně příliš nepomáhají.

Pořád je aktivní. Sice nikdo nemládne, ale i jinde ve světě byli a jsou starší politici. Konrad Adenauer byl předsedou vlády ještě po osmdesátce. Proto vaše odepisování Karla Schwarzenberga budu brát jen jako šťouchanec. Starostové nás opustili, to je pravda. Jediné, co k tomu říci, že se pokusili vyvézt do Sněmovny na zádech někoho jiného.

Máte jim to za zlé?

Ne, ale myslím si, že pragmatismus takovéhoto rázu je nedůstojný.

Já bych chápal, kdybyste na ně naštvaní byli, protože oni TOP 09 oslabili nejen svým odchodem, ale i tím, že koalice s lidovci může být alternativou pro vaše voliče.

Sázím na to, že lidi budou volit ty, kteří chtějí něco prosadit, a ne ty, kteří se chtějí dostat do funkcí. My máme konstantní program a neměníme svá témata jako ponožky a najednou nezačneme tvrdit, že nám EET nevadí.

V poslední době jsem nabyl dojmu, že jste ubrali z ostřelování Andreje Babiše. Vyhodnotili jste si, že vám program Antibabiš nesvědčí a naopak škodí a korigovali jste vašeho předsedu Kalouska, aby nebyl vůči Babišovi tak agresivní.

Určitě ne a určitě nezmírňujeme svou rétoriku vůči hnutí ANO a Andreji Babišovi. Náš konzistentní postoj trvá. On je ohrožením pro demokracii. Na sjezdu ANO řekl, že je potřeba porazit prohnilý systém. Ale ten systém je liberální demokracie, o kterou generace mých rodičů bojovala. My jsme jediná strana, která otevřeně říká, že s hnutím ANO a s komunisty nebude sestavovat vládu. Nikdy s nimi nepůjdeme do holportu, protože to považujeme za velké nebezpečí.

Babiš vytvořil nálepku, že nemáme jiný program, než Antibabiš. On společnost polarizuje tím, když říká, že on jediný je proti těm špatným. Ale na politické scéně není kromě nás nikdo, kdo by překřičel to ticho kolem Babiše, které vytváří i paralyzovaná média, protože jich velkou část Babiš koupil.

Jak hodnotíte Miroslava Kalouska jako stranického šéfa?

Je velmi zkušený, ale - ač si to spousta lidí nemyslí - je přístupný diskusi.

A neválcuje vás, když je tak zkušený, jak říkáte?

Určitě ne. Diskuse na předsednictvu je vždy intenzivní. Např. při plánování kampaně, které teď probíhá, si nechá poradit. Když jsem se před rokem a půl stala místopředsedkyní, tak jsem byla zvědavá, jak to bude probíhat. Protože mediálně to vypadalo jako politika jednoho muže, ale u nás probíhá běžná diskuse demokratické strany, kde vyhrává názor většiny. Není to one man show.