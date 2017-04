„Nejvíce lidí hlasovalo pro Horáčka, nejvíce lidí mu udělilo plusový hlas,“ sdělil Novinkám ředitel Institutu pro Demokracii 21 Ondřej Koutský. Horáček má přes 21 tisíc hlasů. Zároveň mu však velká část lidí dala mínusový bod, nasbíral jich přes pět tisíc.

Karel Janeček

FOTO: Petr Horník, Právo

Matematik Janeček hrou propaguje změnu volebního systému, kterou představil již v minulosti. Lidé mohou hlasovat až pro tři kandidáty a jednoho z uchazečů mohou naopak odmítnout.

Hlasovat můžete zde



Nejvíce záporných hlasů dostal ve hře současný prezident Miloš Zeman - palec dolů mu dalo přes 35 tisíc hlasujících. Kladných bodů má přes jedenáct tisíc.

Zůstává tak za někdejším šéfem Akademie věd Drahošem, pro kterého hlasovalo přes 13 tisíc lidí. Drahoše odmítly pouze necelé dvě stovky lidí. Podle systému je kandidátem, kterému momentálně nejrychleji rostou preference.

Oficiální kandidáti kladné hlasy

záporné hlasy

Michal Horáček

20 138

5 365

Jiří Drahoš

13 356

164

Miloš Zeman

11 669

35 709



Pro lékaře a aktivistu Marka Hilšera, který rovněž oznámil kandidaturu na Hrad, hlasovalo 2 249. Zamítavý postoj k jeho kandidatuře projevilo 32 lidí.

V tabulce figurují také jména osobností, které však kandidaturu odmítly. Na předních příčkách se drží Šimon Pánek, který vede humanitární organizaci Člověk v tísni či někdejší předseda Senátu Petr Pithart.

Janeček spustil hru na internetu vloni v prosinci. Celkem se do hlasování zapojilo už přes 83 tisíc lidí. Do budoucna má projekt sloužit jako předvolební průzkum. [celá zpráva]

„Pracujeme na tom, abychom v dohledné době byli schopni vysekávat reprezentativní vzorek voličů, kde už bychom měli suplovat klasické předvolební průzkumy,“ přiblížil Koutský.

Z nedávno zveřejněném průzkumu agentury Median pro Český rozhlas vyplynulo, že v prvním kole prezidentské volby by nejvíce lidí volilo Miloše Zemana, hlas by mu dalo 37 procent lidí. Horáček by skončil s 20 procenty na druhém místě, na třetí příčce by se umístil Drahoš se 17 procenty. [celá zpráva]