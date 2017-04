„Děláme kraviny a komplikujeme si život. Neuvěříte, jak neskutečnou administrativu ten zákon přináší,“ povzdechl si senátor za ČSSD Petr Vícha.

Podobný názor má i jeho kolega ze soc. dem. Radko Martínek. Zákon je podle něj protiústavní. „Je to jeden z největších ataků na veřejný sektor od revoluce,“ prohlásil s tím, že zvažuje podání ústavní stížnosti.

„Považuji to v tomhle směru za selhání vlády. Byla to ona, kdo se měl chopit toho zákona a upravit to do akceptovatelné polohy. Zákon je špatný. Nejsem schopen hlasovat pro žádné znění kromě úplného zrušení,“ tvrdil Miloš Vystrčil z ODS.

Do byrokratického prostředí ČR přinášíme další marasmus Jan Horník (STAN), senátor

K němu se přidal senátor Jan Horník (STAN). „Chápete, jaký marasmus přinášíme do toho byrokratického prostředí ČR? Rostou tady různí poradci a advokátní kanceláře, které se na to specializují, protože tomu už nikdo nerozumí,“ kritizoval.

Jinak to vidí lidovci. „Došlo k rozšíření výjimek, zužuje se výčet subjektů, zužuje se výčet smluv, zmírňuje požadavky pro smlouvy. Navrhuji návrat do původního stavu, tedy vyjmutí Budějovického Budvaru, což je jediný národní podnik, který dnes funguje,“ uvedl v úterý na výboru senátor Jiří Carbol (KDU-ČSL).

Senátor Ivo Valenta navrhne do registru zahrnout nově i velké neziskové organizace, které z veřejných rozpočtů získají víc než milión korun. „Vždycky jsem registr považoval za zbytečný, ale když už ho máme, nehrajme si na pokrytce a neříkejme, že peníze poskytnuté neziskovkám by se měly vyhnout kontrole,“ vysvětloval na výboru.

Registr jako koaliční slib



Registr smluv funguje od loňského července. Cílem je přinést větší transparentnost tím, že stát a jeho úřady, kraje, obce s rozšířenou působností, stejně jako státem, krajem či obcemi vlastněné firmy nebo veřejné vysoké školy musí na internetu zveřejňovat všechny nově uzavřené smlouvy nad 50 tisíc korun.

Jenže to by se mělo brzy změnit. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) totiž předložil pozměňovací návrh, aby se registr netýkal národního podniku Budějovický Budvar. A ve Sněmovně se k tomu tradičně sešla celá řada dalších výjimek. Poslanci tak registr takříkajíc vykostili. [celá zpráva]

Registr smluv byl přitom jedním ze slibů v koaliční smlouvě ČSSD, hnutí ANO a lidovců, jak bojovat proti korupci.

Senátoři by měli o zákonu definitivně hlasovat na schůzi příští týden.