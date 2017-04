Na Stropnického reagoval na Twitteru i místopředseda ČSSD a předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD).

Ministr @stropnickym musí vyvrátit veškerá podezření. Toto zavání praktikami,které tak hlasitě v médiích kritizoval. https://t.co/Eg20glyzVR — Jan Hamáček (@jhamacek) 10. dubna 2017



Následně mu šéf resortu obrany Stropnický vzkázal, že poslancům vše rád vysvětlí.

Pánové @kalousekm a @jhamacek, s radostí vám ve sněmovně vysvětlím, jaké to je, když firmu vybere nezávislá komise na základě nejnižší ceny. — Martin Stropnický (@stropnickym) 10. dubna 2017

Babiš: Dárce budeme lépe prověřovat



Po bouřlivých reakcích kolegů z koalice i z opozice napsal Babiš na Twitter, že hnutí ANO dar vrátí. Následně Novinkám sdělil, že již nařídil kolegům, aby firmě dar okamžitě vrátili a pro příště pořádně prověřovali, jaký dar jim kdo nabízí.

„Je to sice zanedbatelná částka, ale principiálně si nemůžeme jako hnutí dovolit přijímat dary od firem, které soutěží veřejné zakázky a poskytují služby státu,” vysvětlil Babiš Novinkám.

Stropnický přitom Právu sdělil, že představa, že by mohl ovlivnit zakázku, je scestná. „Tato informace je pro mě nová. Nemohu ovlivnit, kdo a kdy se rozhodne poskytnout hnutí sponzorský dar. Představa, že by to ovlivnilo zakázku, je scestná. Rozhodovala nezávislá komise a vítězná společnost podala nejlepší nabídku,“ řekl ministr Právu.

Ministerstvo obrany ze čtyř nabídek vybralo jako dodavatele balistických vest právě společnost Argun Stanislava Petra. Ten pár měsíců předtím poslal hnutí ANO jako dar 200 tisíc korun.