Na začátku října loňského roku, tedy v době, kdy na ministerstvu vybírali ze čtyř nabídek balistických vest, poslal majitel firmy Argun Stanislav Petr na účet hnutí ANO 200 tisíc korun. Přitom ministr obrany Martin Stropnický je místopředsedou ANO.

Stropnický: Je to scestné podezření

Podle organizace Transparency International (TI), která sleduje správné hospodaření se státními prostředky, vyvolává dar zbrojařské firmy řadu otázek. „Takový krok zbytečně zavdává závažná podezření o celém výběrovém řízení, když následně toto řízení firma vyhraje,“ řekl analytik TI Milan Eibl.

Nemohu ovlivnit, kdo a kdy se rozhodne poskytnout hnutí sponzorský dar. Představa, že by to ovlivnilo zakázku, je scestná. Rozhodovala nezávislá komise a vítězná společnost podala nejlepší nabídku. Martin Stropnický, ministr obrany

Ministr obrany i jednatel společnosti Argun se brání, že mezi výběrovým řízením a darem není žádná souvislost. „Žádné nepříjemné souvislosti nevidím, protože výběrové řízení bylo nastaveno na nejnižší cenu. A tu jsme my, a to dost radikálně, podali. Takže není o čem mluvit,“ řekl Petr.

Dodal, že dar poslal z důvodů sympatií k hnutí ANO v Hradci Králové pár dní před říjnovými krajskými volbami. „Chtěl jsem, aby se ANO dostalo do zastupitelstva ve městě, ve kterém žiji a kde chci, aby to k něčemu vypadalo,“ dodal podnikatel. Ministr je podle svých slov překvapen, že firma Argun obdarovala hnutí, jehož je členem.

„Tato informace je pro mě nová. Nemohu ovlivnit, kdo a kdy se rozhodne poskytnout hnutí sponzorský dar. Představa, že by to ovlivnilo zakázku, je scestná. Rozhodovala nezávislá komise a vítězná společnost podala nejlepší nabídku,“ sdělil Stropnický. Obraně se balistické vesty nedařilo koupit několik let.

Vesta za 38 tisíc korun



Na konci loňského roku zrušilo ministerstvo po roce tahanic, kdo za nezdar dodávky může, smlouvu na 2291 neprůstřelných vest za 68 miliónů korun s Českou zbrojovkou Uherský Brod. Armádě hrozilo, že nebude mít vesty pro vojáky v misích, a proto přes alianční agenturu NSPA pořídilo 500 amerických nosičů balistických plátů SPCS Magnum TAC-1 za 17,5 miliónu bez DPH.

Následně přikoupilo jeden tisíc stejných vest přes americký fond FMS za 52 mil. bez DPH. Poslanci tyto nákupy kritizovali, že jsou vesty drahé, protože v prvním případě vyšla jedna vesta na 35 tisíc a ve druhém na 52 tisíc. Přitom vesty objednané u České zbrojovky stály 29 700 korun za kus. Jedna vesta od Agrunu po odečtení DPH by měla vyjít na 38 tisíc korun za kus.