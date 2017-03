„Předseda vlády Bohuslav Sobotka ještě ve věci nového ministra průmyslu a obchodu žádné rozhodnutí neučinil,“ uvedl Ayrer v prohlášení.

Poznamenal, že v pátek a v sobotu se premiér intenzivně věnoval sjezdu ČSSD.

„V příštích dnech se chystá mluvit s potencionálními kandidáty a následně předloží příslušný návrh prezidentu republiky,“ dodal mluvčí.

V příštím týdnu?

Podobně se vyjadřoval i Sobotka v rozhovoru pro sobotní Právo. „Mám v hlavě několik jmen. Konzultace budu dokončovat v příštích dnech a platí, že po sjezdu se stavím za panem prezidentem a předložím mu je,“ řekl.

Na otázku, zda to bude už v následujícím týdnu, řekl Sobotka, že by byl rád, kdyby se to povedlo.

Mladá Fronta Dnes, která s informací o Urbanovi přišla, se odvolává na tři nejmenované zdroje. Urban novinářům věc nepotvrdil. Řekl, že si budou muset počkat do pondělí.